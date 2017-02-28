Фото: poliksal.ru

Тепло и снежно будет в Алтайском крае в последний день зимы, 28 февраля.

"В северо-западных районах снег, мокрый снег, утром местами туман, на дорогах гололедица", – сообщают в региональном Гидрометцентре.

Днем по краю -2…+3 градуса, в предгорьях до +8 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду, днем с усилением в южных районах до 8-13 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице 0…+2 градуса.

Ветер южный, до 10 метров в секунду.