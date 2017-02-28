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Карантин по гриппу и ОРВИ, который действовал с конца января, отменили в Алтайском крае со вторника, 28 февраля.

Как сообщал портал Amic.ru, накануне соответствующее постановление было подписано руководителем регионального управления Роспотребнадзора Ириной Пащенко.

В документе предписывалось отменить введенные ранее ограничительные мероприятия в медицинских, образовательных организациях, а также в организациях социального обслуживания, сферы обслуживания, торговли и транспорта Алтайского края.

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Напомним, карантин был объявлен в регионе с 26 января. На тот момент в крае было отмечено превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ на 45%. При этом сохранялся еженедельный прирост заболеваемости.

В данный момент ситуация стабилизировалась, а заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом демонстрирует снижение.

Также отметим, что в Барнауле карантин отменили еще с 16 февраля.

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