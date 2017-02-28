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Алтай является стабилизатором климата для больших территорий Земли – ученый

, ИА "Амител"
По мнению профессора Михаила Шишина, Алтай представляет собой экологический регион-донор

Фото: skyleaftv.com

Алтай является стабилизатором климата для больших территорий нашей планеты, уверен доктор философских наук, профессор, директор Института комплексных исследований Большого Алтая АлтГТУ Михаил Шишин.

Об этом ученый заявил в ходе  научно-практической конференции "Роль Алтайского края в экологическом каркасе Российской Федерации", которой в нашем регионе стартовал Год экологии.

"Позиционируя себя как экологически чистый регион, субъект демонстрирует своё устойчивое развитие, инвестиционную привлекательность. Именно так он воспринимается извне, в том числе и потенциальными инвесторами. А сегодня Алтай с его разнообразными экосистемами: леса, реки, болота, степи, горы и другое действительно является одним из экологических регионов-доноров, стабилизатором климата для больших территорий планеты", – цитирует Михаила Шишина пресс-служба Минприроды Алтайского края.

Далее ученый обратил внимание на то, что экосистемные услуги  эффективно используются во многих странах мира. Однако в России, по его словам, эта практика только начинает приживаться.

При этом Михаил Шишин уверен: то, что дает сама природа, способно приносить существенный экономический эффект.

"Мы не всегда способны определить реальную стоимость этих услуг. Например, стоимость леса в два-четыре раза выше, чем древесины. Стоимость болотных систем в 10-20 выше ценности его рыночных товаров", – объясняет ученый, приводя в пример значение алтайских лесов как фактора, снижающего загрязнение и защищающего сельскохозяйственные угодья.

"На этом и необходимо делать акцент, чтобы добиться положительной динамики развития экологического каркаса и привлекательности нашего региона", – подчеркивает Михаил Шишин, добавляя, что, кроме прочего, сохранение ценных экосистем  дает возможность поддерживать культурные, исторические, религиозные традиции местного населения.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.02.2017 08:03
- гость -

Ну нифига себе заявления, всем наверное хочется ощущать себя пупом земли

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