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Алтай является стабилизатором климата для больших территорий нашей планеты, уверен доктор философских наук, профессор, директор Института комплексных исследований Большого Алтая АлтГТУ Михаил Шишин.
Об этом ученый заявил в ходе научно-практической конференции "Роль Алтайского края в экологическом каркасе Российской Федерации", которой в нашем регионе стартовал Год экологии.
"Позиционируя себя как экологически чистый регион, субъект демонстрирует своё устойчивое развитие, инвестиционную привлекательность. Именно так он воспринимается извне, в том числе и потенциальными инвесторами. А сегодня Алтай с его разнообразными экосистемами: леса, реки, болота, степи, горы и другое действительно является одним из экологических регионов-доноров, стабилизатором климата для больших территорий планеты", – цитирует Михаила Шишина пресс-служба Минприроды Алтайского края.
Далее ученый обратил внимание на то, что экосистемные услуги эффективно используются во многих странах мира. Однако в России, по его словам, эта практика только начинает приживаться.
При этом Михаил Шишин уверен: то, что дает сама природа, способно приносить существенный экономический эффект.
"Мы не всегда способны определить реальную стоимость этих услуг. Например, стоимость леса в два-четыре раза выше, чем древесины. Стоимость болотных систем в 10-20 выше ценности его рыночных товаров", – объясняет ученый, приводя в пример значение алтайских лесов как фактора, снижающего загрязнение и защищающего сельскохозяйственные угодья.
"На этом и необходимо делать акцент, чтобы добиться положительной динамики развития экологического каркаса и привлекательности нашего региона", – подчеркивает Михаил Шишин, добавляя, что, кроме прочего, сохранение ценных экосистем дает возможность поддерживать культурные, исторические, религиозные традиции местного населения.
Комментарии
Ну нифига себе заявления, всем наверное хочется ощущать себя пупом земли