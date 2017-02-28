Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 137 квадратных метров продают в центре Барнаула за 11,5 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.
Жилье находится на третьем этаже кирпичной шестиэтажки по улице Пролетарская, 50.
"Выполнен современный дизайнерский ремонт с использованием самых лучших европейских материалов. Квартира полностью укомплектована дорогой мебелью и эксклюзивной сантехникой, люстрами, аксессуарами. В каждой комнате кондиционер. Квартира свежая, светлая и уютная!" – отмечается в объявлении.
Также указывается, что сам дом, где находится квартира, "очень благополучный и с хорошим качеством жизни". Реальному покупателю продавец обещает торг.
Комментарии
Проще на слом по цене кирпичного боя...
Слабо представляю себе людей, готовых выложить за квартиру 11 мультов и согласных жить в чужом проперженном интерьере. Обычно у них другие жизненные установки. Так что снижайте сумму на цену ремонта, как раз останется 3 миллиона по сегодняшнему рынку. На Алтае дураков нет!
На Алтае есть дураки и их много раз согласны жить в экологически опасном регионе
Бедных не считаем
НЕ новостной сайт, а какой-то "купи продай" стал.