Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 137 квадратных метров продают в центре Барнаула за 11,5 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

Жилье находится на третьем этаже кирпичной шестиэтажки по улице Пролетарская, 50.

"Выполнен современный дизайнерский ремонт с использованием самых лучших европейских материалов. Квартира полностью укомплектована дорогой мебелью и эксклюзивной сантехникой, люстрами, аксессуарами. В каждой комнате кондиционер. Квартира свежая, светлая и уютная!" – отмечается в объявлении.

Также указывается, что сам дом, где находится квартира, "очень благополучный и с хорошим качеством жизни". Реальному покупателю продавец обещает торг.

