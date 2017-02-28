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Генеральная прокуратура констатирует, что в 2016 году в стране зафиксировано самое заметное за последние годы снижение преступности, сообщает "Российская газета" со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.
По его словам, в прошлом году преступность снизилась на 9,6% – с 2 388 476 до 2 160 063 преступлений.
"Это самое значительное снижение числа преступлений за последние пять лет", – подчеркнул Александр Куренной.
В федеральном ведомстве столь существенное снижение числа зарегистрированных преступлений объясняют вступлением в силу Федерального закона № 323-ФЗ, направленного на декриминализацию отдельных составов преступлений.
Согласно новым нормам права, гражданин, совершивший впервые преступление небольшой или средней тяжести, освобождается от уголовной ответственности.
В результате сократилось число таких преступлений. Кроме того, зафиксировано сокращение тяжких преступлений (почти на 11%) и особо тяжких преступлений (на 15%).
Убийств и покушений стало меньше на 9%, а случаи хулиганства сократились на 20%.
На 16,6% уменьшилось количество ДТП, повлекших по неосторожности смерть человека.
Комментарии
А если все составы преступлений декриминализировать, то исчезнут все преступления?
На что не пойдешь перед выборами для улучшения статистики. Преступления декриминализировали - статистика по преступлениям улучшилась. Изменили методику подсчета ВВП - экономика резко пошла в гору! Про МРОТ и прожиточный минимум отдельная песня.
Взлетавший до безумных высот в 1990-е и начале 2000-х уровень преступности в России несколько лет уверенно снижался. В 2014 году он достиг минимального показателя – 2 166 399 совершенных преступлений за год.
Однако в 2015 году количество преступлений на территории РФ вновь выросло примерно на 9%. В связи с этим критические замечания в адрес правоохранительных органов сделал даже Владимир Путин.
Но, как оказалось, за последующее полугодие ситуация стала только хуже.
Генпрокуратура России обнародовала статистику, свидетельствующую о росте уровня преступности в стране за первые 6 месяцев 2016 года на 3%. Немного подсластить горькую пилюлю может только тот факт, что рост в первую очередь произошел за счет преступлений небольшой тяжести (+9%).
Однако в любом случае приятного в этом мало.
Преступность растет. Статистика врёт. Даже судя по АМИКу возросло количество краж ЕДЫ. Просто еды. Если дальше так пойдет то будут убивать за еду и прокуроров и статистиков.
Вот видите, говорили, что реформа МВД профанация, а на деле то результат на лицо!
28.02.2017 08:50 - гость -
И где еду крадут, расскажите?