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Генеральная прокуратура констатирует, что в 2016 году в стране зафиксировано самое заметное за последние годы снижение преступности, сообщает "Российская газета" со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

По его словам, в прошлом году преступность снизилась на 9,6% – с 2 388 476 до 2 160 063 преступлений.

"Это самое значительное снижение числа преступлений за последние пять лет", – подчеркнул Александр Куренной.

В федеральном ведомстве столь существенное снижение числа зарегистрированных преступлений объясняют вступлением в силу Федерального закона № 323-ФЗ, направленного на декриминализацию отдельных составов преступлений.

Согласно новым нормам права, гражданин, совершивший впервые преступление небольшой или средней тяжести, освобождается от уголовной ответственности.

В результате сократилось число таких преступлений. Кроме того, зафиксировано сокращение тяжких преступлений (почти на 11%) и особо тяжких преступлений (на 15%).

Убийств и покушений стало меньше на 9%, а случаи хулиганства сократились на 20%.

На 16,6% уменьшилось количество ДТП, повлекших по неосторожности смерть человека.

