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Новости

Генпрокуратура заявила о рекордном снижении преступности в России

, ИА "Амител"
Сокращение числа преступлений по итогам 2016 года составляет 9,6%

Фото: tvc.ru

Генеральная прокуратура констатирует, что в 2016 году в стране зафиксировано самое заметное за последние годы снижение преступности, сообщает "Российская газета" со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

По его словам, в прошлом году преступность снизилась на 9,6% – с 2 388 476 до 2 160 063 преступлений.

"Это самое значительное снижение числа преступлений за последние пять лет", – подчеркнул Александр Куренной.

В федеральном ведомстве столь существенное снижение числа зарегистрированных преступлений объясняют вступлением в силу Федерального закона № 323-ФЗ, направленного на декриминализацию отдельных составов преступлений.

Согласно новым нормам права, гражданин, совершивший впервые преступление небольшой или средней тяжести, освобождается от уголовной ответственности.

В результате сократилось число таких преступлений. Кроме того, зафиксировано сокращение тяжких преступлений (почти на 11%) и особо тяжких преступлений (на 15%).
Убийств и покушений стало меньше на 9%, а случаи хулиганства сократились на 20%.

На 16,6% уменьшилось количество ДТП, повлекших по неосторожности смерть человека.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.02.2017 08:03
- гость -

А если все составы преступлений декриминализировать, то исчезнут все преступления?

0  0
28.02.2017 08:05
- гость -

На что не пойдешь перед выборами для улучшения статистики. Преступления декриминализировали - статистика по преступлениям улучшилась. Изменили методику подсчета ВВП - экономика резко пошла в гору! Про МРОТ и прожиточный минимум отдельная песня.

0  0
28.02.2017 08:09
- гость -

Взлетавший до безумных высот в 1990-е и начале 2000-х уровень преступности в России несколько лет уверенно снижался. В 2014 году он достиг минимального показателя – 2 166 399 совершенных преступлений за год.

Однако в 2015 году количество преступлений на территории РФ вновь выросло примерно на 9%. В связи с этим критические замечания в адрес правоохранительных органов сделал даже Владимир Путин.

Но, как оказалось, за последующее полугодие ситуация стала только хуже.

Генпрокуратура России обнародовала статистику, свидетельствующую о росте уровня преступности в стране за первые 6 месяцев 2016 года на 3%. Немного подсластить горькую пилюлю может только тот факт, что рост в первую очередь произошел за счет преступлений небольшой тяжести (+9%).

Однако в любом случае приятного в этом мало.

0  0
28.02.2017 08:50
- гость -

Преступность растет. Статистика врёт. Даже судя по АМИКу возросло количество краж ЕДЫ. Просто еды. Если дальше так пойдет то будут убивать за еду и прокуроров и статистиков.

0  0
28.02.2017 08:57
- гость -

Вот видите, говорили, что реформа МВД профанация, а на деле то результат на лицо!

0  0
28.02.2017 09:14
- гость -

28.02.2017 08:50 - гость -

И где еду крадут, расскажите?

0  0
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