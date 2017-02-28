Детский сад отрицательно влияет на психическое состояние ребенка, утверждают норвежские ученые. Проведя ряд исследований ученые сделали вывод, что маленькие дети, которые проводят время со своими родителями, лучше переносят стресс, чем дети, вынужденные находится в детском саду, пишет svopi.ru.

По мнению ученых, особенно негативное влияние оказывает детский сад совсем маленьких детей, которые еще не умеют говорить и вынуждены большую часть времени проводить среди чужих людей, при этом не имея возможности рассказать о проблемах. В этом случае дошкольное учреждение скорее угнетает психику малыша и мешает его развитию, нежели помогает.

Согласно исследованиям, если ребёнок проводит дома более восьми часов, то гормон стресса падает на 33%. Родителям, которые не могут отказаться от детского сада, ученые ркомендуют оказывать повышенное внимание малышу в моменты, когда вся семья собирается вместе.