В Барнауле жители дома по улице Телефонной, в котором частично обрушилась крыша, продолжают жить в своих квартирах. Об этом сообщил заместитель председателя комитета ЖКХ администрации Барнаула Денис Ращепкин. По его словам, после обрушения части перекрытий кровли было проведено обследование, по результатам которого все граждане вернулись в свои квартиры.

Также Ращепкин сообщил, что на сегодняшний день перед управляющей организацией поставлена задача по восстановлению кровли и тех конструктивных элементов, которые были разрушены.

Между тем, как стало известно, еще в 2014 году суд вынес решение о капитальном ремонте этого дома. Однако решение суда до сих пор администрацией исполнено не было.

Читайте также: Жительницу Рубцовска убило рухнувшим элементом фасада

"Обязанности по выполнению решения мы выполняем в рамках программы "Барнаул – комфортный город". Сроки реализации данной программы – до 2025 года. Учитывая, что фактически затраты на исполнение всех судебных решений составляют порядка двух млрд рублей – а в год мы можем позволить себе только 12-15 млн рублей – выполнить единовременно невозможно", – пояснил Денис Ращепкин.

Также он отметил, что администрация города сейчас рассматривает вопрос об изыскании дополнительных бюджетных средств в части исполнения судебного решения по капитальному ремонту дома. В случае выделения таких средств будут проведены соответствующие процедуры, найдена подрядная организация, которая будет выполнять капитальный ремонт.

Читайте также: Стена и часть крыши обрушились у очередного жилого дома в Бийске

"Однако до момента постановки объекта на капремонт управляющая компания должна предпринимать все необходимые меры для безопасного проживания граждан, в том числе очищать кровлю и двор от снега и наледи", – подчеркнул чиновник.

Денис Ращепкин также сообщил, что только со стороны комитета по ЖКХ за текущую зиму было оформлено более 160 протоколов за нарушение правил благоустройства.

Напомним, ночь на 26 февраля в многоквартирном доме по адресу Телефонная, 30 надломились стропильные конструкции на крыше дома. Иных повреждений не зафиксировано. В администрации города причиной ЧП назвали накопления снежной массы.