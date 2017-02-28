Фото: cdn.trend.az

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места ДТП с участием известного российского актера Николая Караченцова. Авария произошла вечером в понедельник, 27 февраля, в Подмосковье.

На кадрах видны помятая белая иномарка и столкнувшаяся с ней "Газель". По данным издания, за рулем машины была жена Караченцова Людмила. В салоне кроме нее и самого актера находились родственница Эльза Ивлева и медсестра Наталья Сергеева, все трое получили травмы.

Отметим, что врачи диагностировали у Николая Караченцова сотрясение мозга.