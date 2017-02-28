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Барнаульцы утром во вторник, 28 февраля, оказались в плену многокилометровых пробок. Согласно сервису "Яндекс. пробки", сейчас дорожные заторы в краевой столице оцениваются в восемь баллов.
Затруднено движение на участке Змеиногорского тракта, на некоторых участках проспекта Ленина в сторону центра. Стоят улицы Северо-Западная, Матросова, Юрина, Путейная.
Серьезные пробки образовались на Павловском тракте в сторону центра, проспекте Строителей, улице Советской Армии.
Также стоят улицы Малахова, Попова, Власихинская.
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