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Барнаульцы утром во вторник, 28 февраля, оказались в плену многокилометровых пробок. Согласно сервису "Яндекс. пробки", сейчас дорожные заторы в краевой столице оцениваются в восемь баллов.

Затруднено движение на участке Змеиногорского тракта, на некоторых участках проспекта Ленина в сторону центра. Стоят улицы Северо-Западная, Матросова, Юрина, Путейная.

Серьезные пробки образовались на Павловском тракте в сторону центра, проспекте Строителей, улице Советской Армии.

Также стоят улицы Малахова, Попова, Власихинская.