27 февраля начался самый продолжительный и самый строгий пост у православных христиан, который именуют Великим. Каждый год дата его начала меняется, так как зависит от даты Пасхи. Продлится он в 2017 году до 15 апреля. На основные вопросы о Великом посте в прямом эфире Эхо Москвы в Барнауле ответил представитель Барнаульской епархии протоиерей Владимир Матусов.

- Отец Владимир, в чем заключается главный смысл Великого поста?

- Великий пост – это самый древний пост великой церкви, он подготавливает нас к центральному событию церковного календаря – Пасхе. Если коротко, то смысл поста состоит в том, чтобы человеку верующему духовно подготовиться к встрече воскресения Христа, чтобы пережить этот период и осознать все величие такого события, нам необходимо поститься.

- Многие путают пост с диетой. В чем главное отличие?

- Пост – это не только воздержание от пищи. В первую очередь это духовный пост, время, когда мы задумываемся о своем нравственном состоянии. Современный человек все время куда-то торопится, спешит, боится что-то не успеть среди этой суеты и погони. При этом он не всегда в должной мере вспоминает о своем внутреннем мире.

Великий пост – это время, когда человек несколько замедляет свой бег. Человек должен увидеть свое внутреннее состояние без всяких прикрас, осознать, что у него есть недостатки, признать и покаяться за неправоту перед ближним и перед Богом. К встрече Пасхи нужно подойти через физический и телесный пост, а также участие в богослужениях Великого поста, прежде всего таинство покаяния и причащения. Важно понять, что исповедь – это не отчет о грехах, а именно повиновение. После этого нужно постараться исправить свою жизнь.

- Есть ли какие-то послабления для верующих?

- Физический пост – это воздержание от принятия мясной и молочной пищи. Но мы должны помнить, что телесный пост должен быть разумным. Это не время самоистязания, а время разумного самоограничения. Это разные вещи. Если человек постится впервые, у верующего есть серьезные проблемы со здоровьем или он занимается тяжелой физической работой, а также больные, пожилые люди и беременные женщины должны получить благословение священника на ту меру поста, которую они могут понести.

- Что следует знать о духовном посте?

- Если человек не ест мясо, но при этом обижается, осуждает других людей, не может отказаться от своих вредных привычек, это будет диета по религиозным соображениям. Важно бороться и работать со своими недостатками. Это и есть духовное воздержание. Во время Великого поста нужно посвящать больше времени духовному. Необходимо исключить увеселения, просмотр шоу, сократить свое пребывание в социальных сетях, отказаться от посещения театров, кино, клубов.

- Допустимы ли интимные отношения во время поста?

Великий пост – это время супружеского воздержания. Но ситуации бывают разные. Есть семьи православные, где воцерковленные и муж, и жена. Тогда они могут договориться о физическом воздержании на время поста. Но есть много семей, где в Бога верит только один человек. Чаще распространена ситуация, когда поста придерживается женщина. В этом случае ей необходимо обсудить этот вопрос с духовником.