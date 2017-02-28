Фото: vk.com/barneos22

Трактор К700 врезался в легковой автомобиль утром во вторник, 28 февраля, на Павловском тракте в Барнауле.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "С К-700 шутки плохи. Павловский тракт, не доезжая до Просторной улицы в сторону Трактовой", – отмечает автор заметки.

Судя по фотографиям с места происшествия, серьезных повреждений легковому автомобилю удалось избежать.