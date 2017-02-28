Фото: vk.com/barneos22
Трактор К700 врезался в легковой автомобиль утром во вторник, 28 февраля, на Павловском тракте в Барнауле.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "С К-700 шутки плохи. Павловский тракт, не доезжая до Просторной улицы в сторону Трактовой", – отмечает автор заметки.
Судя по фотографиям с места происшествия, серьезных повреждений легковому автомобилю удалось избежать.
Комментарии
А чё слущилося на ул.Поповой и Сухой Лох?
"Звиняйте, не заметил! "
сухой логг - там камаз бензобак (слева!) смял до размеров полиэтиленового пакета из Марии РА о лед на обочине справа. что этому предшествовало - ХЗ
Не мог к700 въехать в легковушку, он туда не поместится!
Хорошая машина К-700, даже Хаммер ничто по сравнению с ней (с ним).
на фото К-701
нормально так Кировец губу положил