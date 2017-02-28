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Полиция Турции задержала гражданина России, которого подозревает в убийстве 30 кошек в Аланье, пишет "Лайф".
53-летнего россиянина вычислили благодаря камерам наблюдения. Убийство произошло на прошлой неделе. Все кошки были убиты с помощью яда.
Как сообщается, яд был добавлен в корм. В полицию о произошедшем сообщили местные жители. Они начали поиски злоумышленника сами.
Комментарии
Котеек жалко, лучше бы по старинке-шкурки на воротники, мяско на люля-кебаб.
Мы их душили - душили
попал старый дохгантер, сейчас ему дадут там просраться
вообще пусть еще докажут, что это был он. на камерах человек просто похож