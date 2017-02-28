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Полиция Турции задержала гражданина России, которого подозревает в убийстве 30 кошек в Аланье, пишет "Лайф".

53-летнего россиянина вычислили благодаря камерам наблюдения. Убийство произошло на прошлой неделе. Все кошки были убиты с помощью яда.

Как сообщается, яд был добавлен в корм. В полицию о произошедшем сообщили местные жители. Они начали поиски злоумышленника сами.