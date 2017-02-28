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Новости

Голодец считает, что в школах России нужно уйти от "прямоугольной" модели

, ИА "Амител"
Голодец считает, что для того, чтобы в школе вести командную работу, дети должны сидеть по-другому

Фото: obruchev.mos.ru

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в российских школах нужно менять "прямоугольную" модель классов, которая является наследием советского образования. Об этом пишет "Интерфакс".

По ее словам, сейчас классные комнаты в школе сконструированы неправильно – они все прямоугольные. Получается, что учитель стоит впереди, а школьники сидят рядами.

По ее мнению, командная работа должна строиться по-другому. И это не является нюансом, считает вице-премьер.

"Учитель становится не ментором в данном случае, а он помогает ребенку развивать его талант. И это абсолютно новое направление в самой системе образования", – сказала Голодец.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

28.02.2017 10:06
- гость -

извилины у нее прямоугольные.

0  0
28.02.2017 10:08
1

их просто нет

0  0
28.02.2017 10:11
- гость -

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал недопустимой ситуацию, при которой &#8203;значительное число талантливых ученых и специалистов уезжают работать за границу. Об этом глава кабмина заявил &#8203;на Сочинском инвестиционном форуме...

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Предотвратить отток кадров, по мнению Медведева, можно в случае реформирования системы образования в России, так как современная экономика «предполагает постоянное обучение» сотрудников в течение всего карьерного пути. «Теперь мы учимся всю жизнь», — подчеркнул премьер.

0  0
28.02.2017 10:21
- гость -

А Вы, друзья, как не садитесь... (И. Крылов)

0  0
28.02.2017 10:30
- гость -

Когда коту заняться нечем - он яйца лижет, так же и наши депутаты - когда им делать нечего, они всякие бредовые реформы придумывают. А делать им нечего, похоже, постоянно.

0  0
28.02.2017 10:36
Алекс

Было бы интересно услышать ее предложения, как уйти от прямоугольной формы классов...

0  0
28.02.2017 10:41
- гость -

Разрушат школы, укрупнят. т.е. построят одну круглую и всё, отток интеллектуальных кадров из страны прекратится.

0  0
28.02.2017 10:42
- гость -

Выгнать бы на хрен всех этих голодцов, медведевых и всю жадную до денег свору депутатов, правительства во главе с президентом.

0  0
28.02.2017 10:54
- гость -

с голодец голодаем, с голиковой - голыми ходим, медведев топчется нам по ушам.. так и живем

0  0
28.02.2017 10:55
- гость -

ах, да, есть еще набиулина - цензура.

0  0
28.02.2017 10:56
- гость -

Ушли уже далеко от советской системы образования, растим неучей. Современные дети считают что купить можно всё, начиная от образования и заканчивая красивой жизнью.

0  0
28.02.2017 10:56
- гость -

Так вот в чем причина деградации образовательной системы!

0  0
28.02.2017 10:59
- гость -

28.02.2017 10:42 - гость - Выгнать бы на хрен всех этих голодцов, медведевых и всю жадную до денег свору депутатов, правительства во главе с президентом.

иди балатируйся на шконке

0  0
28.02.2017 10:59
- гость -

Мы все с вами ничего не понимаем! Это называется "реформа образования"! Очень нужное действие!

0  0
28.02.2017 11:04
- гость -

Вот она, настоящий враг народа... Если не может отличить процесс объяснения и демонстрации от процесса самостоятельной групповой работы, для которого достаточно парты по другому поставить, либо даже просто повернуться на стульях, то делать ей в управлении нечего! Некомпетентна абсолютно. Дорого обходятся ее услуги. Как следствие, производительность труда отрицательная, отношение размера оплаты труда к реальным результатам стремится к бесконечности.

0  0
28.02.2017 11:07
- гость -

- гость - 28 февраля 2017 г. 10:59 28.02.2017 10:42 - гость - Выгнать бы на хрен всех этих голодцов, медведевых и всю жадную до денег свору депутатов, правительства во главе с президентом.

иди балатируйся на шконке

иди-ка в задницу.

0  0
28.02.2017 11:18
- гость -

Аж холодец в уста нелезет у слуг народных. Все о Рассеи думают! Кровати с места на места переставляют. Милицию в Полицию, Открытые акционерные общества в публичные, теперь за прямоугольные классы взялись...

0  0
28.02.2017 11:24
- гость -

28.02.2017 11:07 иди-ка в задницу.

не могу, ты там всё место занял

0  0
28.02.2017 11:28
- гость -

Цирк круглый.. А давайте каждому городу по цирку и там детей учить будем...

0  0
28.02.2017 11:30
- гость -

Так классы будут треугольными или круглыми? Огласите весь список, пожалуйста...

0  0
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