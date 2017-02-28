Фото: obruchev.mos.ru
Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в российских школах нужно менять "прямоугольную" модель классов, которая является наследием советского образования. Об этом пишет "Интерфакс".
По ее словам, сейчас классные комнаты в школе сконструированы неправильно – они все прямоугольные. Получается, что учитель стоит впереди, а школьники сидят рядами.
По ее мнению, командная работа должна строиться по-другому. И это не является нюансом, считает вице-премьер.
"Учитель становится не ментором в данном случае, а он помогает ребенку развивать его талант. И это абсолютно новое направление в самой системе образования", – сказала Голодец.
Комментарии
извилины у нее прямоугольные.
их просто нет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал недопустимой ситуацию, при которой ​значительное число талантливых ученых и специалистов уезжают работать за границу. Об этом глава кабмина заявил ​на Сочинском инвестиционном форуме...
«Сегодня мы экспортируем нефть, газ и, к сожалению, интеллект. Но если за первые две позиции российский бюджет получает деньги, то интеллект уходит из страны и безвозвратно, и бесплатно», — отметил премьер, охарактеризовав такое положение дел как «расточительное» и «недопустимое по отношению к собственной стране».
Предотвратить отток кадров, по мнению Медведева, можно в случае реформирования системы образования в России, так как современная экономика «предполагает постоянное обучение» сотрудников в течение всего карьерного пути. «Теперь мы учимся всю жизнь», — подчеркнул премьер.
А Вы, друзья, как не садитесь... (И. Крылов)
Когда коту заняться нечем - он яйца лижет, так же и наши депутаты - когда им делать нечего, они всякие бредовые реформы придумывают. А делать им нечего, похоже, постоянно.
Было бы интересно услышать ее предложения, как уйти от прямоугольной формы классов...
Разрушат школы, укрупнят. т.е. построят одну круглую и всё, отток интеллектуальных кадров из страны прекратится.
Выгнать бы на хрен всех этих голодцов, медведевых и всю жадную до денег свору депутатов, правительства во главе с президентом.
с голодец голодаем, с голиковой - голыми ходим, медведев топчется нам по ушам.. так и живем
ах, да, есть еще набиулина - цензура.
Ушли уже далеко от советской системы образования, растим неучей. Современные дети считают что купить можно всё, начиная от образования и заканчивая красивой жизнью.
Так вот в чем причина деградации образовательной системы!
28.02.2017 10:42 - гость - Выгнать бы на хрен всех этих голодцов, медведевых и всю жадную до денег свору депутатов, правительства во главе с президентом.
иди балатируйся на шконке
Мы все с вами ничего не понимаем! Это называется "реформа образования"! Очень нужное действие!
Вот она, настоящий враг народа... Если не может отличить процесс объяснения и демонстрации от процесса самостоятельной групповой работы, для которого достаточно парты по другому поставить, либо даже просто повернуться на стульях, то делать ей в управлении нечего! Некомпетентна абсолютно. Дорого обходятся ее услуги. Как следствие, производительность труда отрицательная, отношение размера оплаты труда к реальным результатам стремится к бесконечности.
- гость - 28 февраля 2017 г. 10:59 28.02.2017 10:42 - гость - Выгнать бы на хрен всех этих голодцов, медведевых и всю жадную до денег свору депутатов, правительства во главе с президентом.
иди балатируйся на шконке
иди-ка в задницу.
Аж холодец в уста нелезет у слуг народных. Все о Рассеи думают! Кровати с места на места переставляют. Милицию в Полицию, Открытые акционерные общества в публичные, теперь за прямоугольные классы взялись...
28.02.2017 11:07 иди-ка в задницу.
не могу, ты там всё место занял
Цирк круглый.. А давайте каждому городу по цирку и там детей учить будем...
Так классы будут треугольными или круглыми? Огласите весь список, пожалуйста...