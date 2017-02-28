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Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в российских школах нужно менять "прямоугольную" модель классов, которая является наследием советского образования. Об этом пишет "Интерфакс".

По ее словам, сейчас классные комнаты в школе сконструированы неправильно – они все прямоугольные. Получается, что учитель стоит впереди, а школьники сидят рядами.

По ее мнению, командная работа должна строиться по-другому. И это не является нюансом, считает вице-премьер.

"Учитель становится не ментором в данном случае, а он помогает ребенку развивать его талант. И это абсолютно новое направление в самой системе образования", – сказала Голодец.