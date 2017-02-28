Фото: barnaul.org

Власти Барнаула опасаются, что в этом году во время активного снеготаяния могут повториться подтопления в Индустриальном районе города.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, накануне ситуацию обсуждали в рамках выездного совещания сити-менеджер Сергей Дугин и глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин.

Отметим, что весной 2016 года имели место подтопления в районе новостроек. Проблему в итоге решили посредством прокладки водопропускных труб большего диаметра.

В этом году из-за очень большого количества снега возникли опасения, что талые воды могут подтопить ниже расположенные территории.

"Наша задача – максимально обезопасить население, поэтому надо предугадать, как может повести себя вода, принять необходимые меры для предотвращения негативных последствий. Возможно, придется делать шлюз, чтобы регулировать объем пропускаемой воды", – отметил Сергей Дугин.

Читайте также: Первая волна паводка будет сложной для Алтайского края – губернатор

Также он подчеркнул, что во избежание подтопления необходимо максимально вывезти снег от домов.

Сергей Татьянин доложил, что в сотрудничестве с управляющими компаниями было вывезено более 40 машин снега с дороги по улице Солнечная Поляна. "Работа будет продолжена. Привлекали технику сторонних организаций. ИСК "Союз" прокопала водоотводной канал, прошлогодний канал ими будет восстановлен до начала пропуска талых вод", – добавил глава районной администрации.