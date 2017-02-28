Фото: barnaul.org
Власти Барнаула опасаются, что в этом году во время активного снеготаяния могут повториться подтопления в Индустриальном районе города.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, накануне ситуацию обсуждали в рамках выездного совещания сити-менеджер Сергей Дугин и глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин.
Отметим, что весной 2016 года имели место подтопления в районе новостроек. Проблему в итоге решили посредством прокладки водопропускных труб большего диаметра.
В этом году из-за очень большого количества снега возникли опасения, что талые воды могут подтопить ниже расположенные территории.
"Наша задача – максимально обезопасить население, поэтому надо предугадать, как может повести себя вода, принять необходимые меры для предотвращения негативных последствий. Возможно, придется делать шлюз, чтобы регулировать объем пропускаемой воды", – отметил Сергей Дугин.
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Также он подчеркнул, что во избежание подтопления необходимо максимально вывезти снег от домов.
Сергей Татьянин доложил, что в сотрудничестве с управляющими компаниями было вывезено более 40 машин снега с дороги по улице Солнечная Поляна. "Работа будет продолжена. Привлекали технику сторонних организаций. ИСК "Союз" прокопала водоотводной канал, прошлогодний канал ими будет восстановлен до начала пропуска талых вод", – добавил глава районной администрации.
Комментарии
После его распоряжений снега только больше становится.
Снег сваливают
посреди двора, будет много воды. Двор Взлетная, 36- Сиреневая, 22, УК Дирекция коммунального хозяйства под руководством Новоселовой Н.В.
Меня не запугать и весь меня не вывезти. Если надо, еще навалю, на Сиреневой.
снег то вывозить надо и район чистить
Пусть Франк думает в его бытность зама по градостроительству эта территория застраивалась- где меры которые должны были исключить затопление территории застроенной многоэтажками?
у вас хоть возить пытаются! ) в центре в районе элеватора вообще даже проехать по дороге нельзя, его там даже по сторонам перестали расталкивать еще с месяц назад! надо пойти свергнуть нафиг администрацию центрального района, и заодно и городскую
На улице Глушкова тротуары не чистят, можно заглянуть в окна 2-го этажа.
Сергей Татьянин доложил, что в сотрудничестве с управляющими компаниями было вывезено более 40 машин снега
Офигеть, 40 машин. Это за всю зиму? Ну всё, тогда мы спокойны, паводка теперь не будет, раз аж 40 машин вывезли.
А мы в Лебяжьем лодки готовим к весне.
А снег на метр от домов и с крыш откидали? Не мешкайте. Это совет Карлина, он знает, каждый год снег кидает.
Там на Сиреневой недалеко Барнаулка . Можно протянуть наношланги - вода сама утечет.
1. 40 машин снега - это сильно 2. Рыть арыки в XXI в - это смешно 3. Делать шлюз в чистом поле(!) - это финиш Вывод: поставить свечку в церкви... да побольше
опять элитные новостройки построенные по самым современным техническим нормам, где шумоизоляция, позволяет подслушивать за разговорами соседей, где односторонние проезды длиной 300 метров и 50 парковок на 1000 квартир, поплывут?