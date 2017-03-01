Выбор авто — трудная задача. Среди разнообразия моделей и марок нужно выбрать тот самый. Автомобиль должен соответствовать многим требованиям: быть современным, вместительным, безопасным и подходить по ценовой категории. Автоцентр АНТ приглашает всех желающих на ночь распродаж от официального дилера Hyundai.

Ночь распродаж состоится 2 марта, двери дилерского центра Hyundai в этот день будут открыты до 24:00. Весь вечер гостей автоцентра будут ждать интересные грандиозные предложения, приятные цены, огромная выгода и другие сюрпризы, а также бодрящий кофе для борьбы со сном.

Ночь распродаж – это лучшие предложения на весь модельный ряд HYUNDAI 2016 года: остались последние автомобили Hyundai 2016 года с максимальными скидками.

Узнать подробности можно по телефону (3852) 29-00-20.