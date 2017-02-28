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Специалисты после отставок губернаторов в России пророчат смену руководства еще в нескольких регионах страны, пишут "Ведомости".

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Согласно докладу "ПолитУправления", в этом году будет еще как минимум три отставки губернаторов. Речь идет о Владимире Миклушевском из Приморья, который, по мнению политтехнологов, должен уйти до конца года, Николае Меркушине из Самарской области и Георгии Полтавченко из Санкт-Петербурга.

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Также эксперты пришли к выводу, что еще 24 губернатора входят в группу риска и 18–20 из них оставят посты в течение полутора лет.