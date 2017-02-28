Фото: seishub.ru

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло ночью 28 февраля в Республике Алтай.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы Российской академии наук, сейсмическое событие произошло в 03:19 по местному времени.

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Эпицентр находился в 246 километрах к югу от Горно-Алтайска. Интенсивность землетрясения в эпицентре определяется показателем 4,1.

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