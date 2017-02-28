Около 100 миллионов рублей резервных средств бюджета Алтайского края 2017 года могут быть направлены на борьбу с предстоящим паводком. Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник, 27 февраля, сообщил заместитель председателя правительства региона Владимир Притупов.

По его словам, сумма компенсаций на устранение последствий стихии, выделенная из федерального бюджета Алтайскому краю, за последние три года составила около 8 миллиардов рублей.

"Если мы и сами жители Алтайского края будут своевременно готовиться к стихии, то мы будем тратить меньше средств резервного фонда на такие цели. Хотелось заниматься более позитивными вещами. Традиционно бюджетом предусмотрены резервные средства в размере 100 миллионов рублей, и при необходимости они могут быть направлены на борьбу с паводком. Такие резервы есть во всех муниципальных образованиях Алтайского края", – заявил Владимир Притупов.

Как отметил заместитель председателя правительства региона, Алтайский край согласовал с федеральными министерствами объемы поддержки на 2017 год. Так, доходы, которые получит край из федерального бюджета в 2017 году, увеличатся на 24%.

"Изначально мы рассчитывали получить 32 миллиарда рублей, в итоге получили еще 2,146 миллиарда рублей", – сказал Притупов.

Он отметил, что по итогам 2016 года федеральный бюджет перечислил Алтайскому краю 33 миллиарда рублей поддержки. Таким образом, на данный момент региону согласован уровень поддержки с ростом 3,4% к факту прошлого года. Первый транш уже поступил в регион. Средства предусмотрены на поддержку сельского хозяйства.