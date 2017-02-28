Вы мечтаете построить дом, но еще не знаете, как он будет выглядеть и сколько придется потратить на стройматериалы? Специально для вас "Стройберг" и Amic.ru подготовили совместный проект "Построй мечту".

Как производят силикатный кирпич, почему он не уступает (а то и значительно превосходит) по качеству другим строительным материалам и можно ли построить дом из современного силикатного кирпича и при этом не разориться? Обо всем этом вы узнаете из проекта "Построй мечту".

В проекте мы собрали всю самую важную информацию, а специалисты компании "Стройберг" ответят на ваши вопросы по телефону, указанному в адресной строке.