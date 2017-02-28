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Российские зрители назвали самые запоминающиеся фильмы прошлого года. Ими оказались картины "Экипаж", "Викинг" и "Елки-5", пишет "Свободная пресса".
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Кроме этого, россиянам запомнились фильмы "Дуэлянт", "28 панфиловцев" и "Ледокол".
Опрошенные также отметили, что в последнее время улучшилось качество кино. Зрители рассказали, что при выборе фильма они большое внимание уделяют жанру, тематике, сюжету и актерскому составу. Рекомендации друзей или знакомых являются определяющим фактором только для трех процентов опрошенных.
Комментарии
Приобщился недавно к отечественному "кино-шедевру" - "Защитники". Давненько не приходилось смотреть такой отборный "кусок добра". В общем, если вы думали, что "Притяжение" это дно кинематографа, то спешу вас обрадовать, есть куда стремиться.
Викинг - провал. Такой хрени давно не приходилось видеть. Ок, снято по госзаказу, но почему за такие деньги получилось такое позорище? Сценарий, по-моему, просто написан компьютером путем случайного подбора - настолько он невнятен, нелогичен и несуразен.
Ремейки — частое явление в современном кинематографе. Обычно получается довольно жалкая пародия на оригинал. Экипаж - редкое исключение.
«Ёлки 5», прежде всего хочется загадать новогоднее желание, чтобы больше эти комедии с закадровым голосом мною уважаемого Хабенского, на свет не появлялись.
плюсану 11:33 оба фильма - редкостное Гэ
Экипаж - редкое исключение.
Редкое. Но не исключение. Если снимаем по голливудски - жалкая пародия на выходе. Если самобытность, то какая-то чернуха получается. Есть редкие исключения, вроде "Он-дракон". Но это редкость. Пока уровень кинематографа РФ - доярка из хацапетовки
Дрянь это, а не фильмы. Абсолютно бездарные работы. 28 - эксплуатация героики.
Самый крутой фильм-Окраина в огне! Хотя по сабжу,последнему слову не хватает буквы Г!
28 панфиловцев - правильный фильм. Поэтому либерасты и подпиндосники боятся его как черт ладана.