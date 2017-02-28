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Российские зрители назвали самые запоминающиеся фильмы прошлого года. Ими оказались картины "Экипаж", "Викинг" и "Елки-5", пишет "Свободная пресса".

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Кроме этого, россиянам запомнились фильмы "Дуэлянт", "28 панфиловцев" и "Ледокол".

Опрошенные также отметили, что в последнее время улучшилось качество кино. Зрители рассказали, что при выборе фильма они большое внимание уделяют жанру, тематике, сюжету и актерскому составу. Рекомендации друзей или знакомых являются определяющим фактором только для трех процентов опрошенных.