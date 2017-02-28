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Суд принял решение о запрете на ведение видео- и фотосъемки, а также аудиозаписи на процессе над бывшим заместителем губернатора Алтайского края Юрием Денисовым и его супругой Татьяной Денисовой.
Информацию о принятии соответствующего постановления порталу Amic.ru подтвердили в пресс-службе Железнодорожного районного суда, где рассматривается дело.
В то же время, несмотря на ходатайство адвокатов подсудимых, которые хотели перевести процесс в закрытый для СМИ режим, было решено разрешить журналистам присутствовать на заседаниях.
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Напомним, экс-заместителя главы региона Юрия Денисова обвиняют в получении взяток, в том числе в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством, на сумму около 2,5 миллионов рублей. Его жене инкриминируют посредничество при получении преступных денег.
Рассмотрение уголовного дела Денисовых началось в Железнодорожном районном суде Барнаула в самом конце января.
Комментарии
Как дойдет до вопроса, кому он эти деньги заносил, процесс сделают совсем закрытым.
Надо такие процессы по всем каналам показывать, а не прятать преступников от людей.
Кому заносил? Тому, у кого жёны вдруг по 40 млн. декларации оформляют.