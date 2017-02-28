Вторник, 28 Февраль, 11:41

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,94
€ 61,26
Brent
$ 51,5
-1°
Обь
26см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост – 2017Паводок на Алтае – 2017 Крушение вертолета над Телецким озером
Новости

Смотреть можно, снимать нельзя: процесс над Денисовым стал более закрытым

, ИА "Амител", Александр Шелягин
В то же время за журналистами оставили право присутствовать на судебных заседаниях

Фото: youtube.com

Суд принял решение о запрете на ведение видео- и фотосъемки, а также аудиозаписи на процессе над бывшим заместителем губернатора Алтайского края Юрием Денисовым и его супругой Татьяной Денисовой.

Информацию о принятии соответствующего постановления порталу Amic.ru подтвердили в пресс-службе Железнодорожного районного суда, где рассматривается дело.

В то же время, несмотря на ходатайство адвокатов подсудимых, которые хотели перевести процесс в закрытый для СМИ режим, было решено разрешить журналистам присутствовать на заседаниях.

Читайте также: Краевой суд "разлучил" бывшего вице-губернатора Юрия Денисова с супругой

Напомним, экс-заместителя главы региона Юрия Денисова обвиняют в получении взяток, в том числе в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством, на сумму около 2,5 миллионов рублей. Его жене инкриминируют посредничество при получении преступных денег.

Рассмотрение уголовного дела Денисовых началось в Железнодорожном районном суде Барнаула в самом конце января.

Читайте также в сюжете: Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

28.02.2017 11:01
- гость -

Как дойдет до вопроса, кому он эти деньги заносил, процесс сделают совсем закрытым.

0  0
28.02.2017 11:09
- гость -

Надо такие процессы по всем каналам показывать, а не прятать преступников от людей.

0  0
28.02.2017 11:11
- гость -

Кому заносил? Тому, у кого жёны вдруг по 40 млн. декларации оформляют.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
11:40
Чем новая Nokia 3310 отличается от своей предшественницы? 0
11:33
Бийчанина избили до обморока и забрали у него телефон с цепочкой 1
11:30
Компания Tele2 подводит итоги работы за 2016 год 0
11:24
"Экипаж", "Елки-5", "Викинг": россияне назвали самые запоминающиеся фильмы 2
11:16
Авиационная дивизия особого назначения появилась в Подмосковье 2
11:02
Виталий Кличко объяснил обрушение моста в Киеве "усталостью от времени" 0
10:50
Смотреть можно, снимать нельзя: процесс над Денисовым стал более закрытым 3
10:37
Построй мечту: совместный проект "Стройберга" и Amic.ru 0
10:30
Новый магазин "Эльдорадо" торжественно откроется 2 марта 7
10:22
"ПолитУправление" пророчит отставку еще трех губернаторов 0
10:13
Алтайские власти зарезервировали 100 миллионов рублей на паводок 2017 года 2
10:04
Голодец считает, что в школах России нужно уйти от "прямоугольной" модели 20
09:53
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Горном Алтае в ночь на 28 февраля 0
09:36
Власти Барнаула опасаются подтоплений в Индустриальном районе 13
09:30
Рекламная группа "Продвижение" оформила новое кафе 0
09:27
Россиянина заподозрили в убийстве 30 кошек в Турции 4
09:14
Трактор К-700 въехал в легковой автомобиль в Барнауле. Фото 7
09:03
Чем пост отличается от диеты и разрешается ли во время него интимная жизнь? 22
08:50
Последний зимний день начался в Барнауле с восьмибалльных пробок 1
08:35
Десять пожарных тушили горящий жилой дом в Новоалтайске 0
08:30
Маленькие именинники смогут бесплатно посетить "Игрополис" 0
08:17
Видео с места ДТП с участием Николая Караченцова появилось в интернете 7
07:48
Если Навальный возглавит Россию, она закончится – писатель Николай Стариков 40
07:33
Алтай является стабилизатором климата для больших территорий Земли – ученый 4
07:04
Квартиру с дизайнерским ремонтом продают в Барнауле за 11,5 млн руб. Фото 12
06:32
Генпрокуратура заявила о рекордном снижении преступности в России 9
06:01
Карантин по гриппу и ОРВИ отменили в Алтайском крае в последний день зимы 0
05:07
Последний день зимы в Алтайском крае пройдет под знаком снега и тепла 1
03:14
Детский сад может навредить психике ребенка – ученые 49
02:01
Ученые предрекли миру гендерную революцию, которая сотрет половые различия 10
01:06
Живого человека показали на "Оскаре" в ролике с покойными знаменитостями 0
00:12
Что съесть, чтобы похудеть, или Секрет питания для идеальной фигуры 2
23:04
Минспорт начал проверку после матча, в котором игроки забили 20 автоголов 0
22:04
Пьяный мужчина украл прогревавшуюся машину в Бийском районе 0
21:08
Количество дельфинов увеличилось в Керченском проливе из-за нового моста 0
20:06
Посольство Турции подтвердило слух о визите Эрдогана в Россию 0
19:48
Бийчанка, сбитая машиной на "зебре", отряхнулась и пошла дальше. Видео 8
19:28
Няню подозревают в убийстве девятимесячного мальчика в Краснодаре 1
19:08
Коротко о главном: пауза в поисках вертолета, "Оскар" и отмена карантина
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 февраля
19:05
Две недели спустя: что известно о крушении вертолета на Телецком озере? 1
18:50
Питбультерьер искусал до смерти младенца в коляске в Якутске 1
18:36
Менеджер фирмы по производству окон в Барнауле присвоила деньги компании 0
18:29
Как барнаульцам провести время и где побывать с 27 февраля по 3 марта? 0
18:14
Создатель программы "Жди меня" Сергей Кушнерев скончался в Москве 2
18:02
Пауза до мая: поисковую операцию на Телецком озере свернули на два месяца 0
17:51
"Народные облигации" на 20 миллиардов рублей планирует выпустить Минфин 6
17:33
Все выше и выше: смотрим на эмоции традиционной масленичной забавы
Портал Amic.ru показывает кульминационный момент масштабного праздника "Сибирская Масленица – 2017"
17:24
Барнаулец идет под суд за масштабную махинацию с автомобилями 3
17:16
Семь социальных ярмарок будут работать в Барнауле 4 марта 1
17:05
Как фанера над Голливудом: почему "Лунный свет" стал триумфатором "Оскара"? 6

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.