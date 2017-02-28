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В Подмосковье решили преобразовать авиабазу Воздушно-космических сил в авиационную дивизию особого назначения. Об этом пишет Ura.ru.
В авиапарк преобразованной дивизии войдут транспортные и пассажирские самолеты и вертолеты. Среди них Ту-154, Ил-76, Ан-148 и Ми-8.
Главной задачей новой дивизии станет перевозка личного состава, военной техники и грузов. Кроме этого, военные будут принимать участие в поисково-спасательных работах и других спецоперациях.
Комментарии
А дороги когда хорошие и безопасные появятся?
Ту 154 , авиадивизия особого назначения , перевозки, не смешите мои тапки, пожалейте людей
По маршруту Сочи- Сирия?
Конно-морская авиация?
Трепещите,либерасты,молитесь на Савченку! Мож поможет,не?
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Грузовые камикадзе?
Ссут ваши бородатые друзья в памперсы! Касаемо гостей от 11:47 и 12:22, скачите дальше на мойдане,электричества вам нет и не будет,топите буржуйки,свидомые! Хе,хе,хе!