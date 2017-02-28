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В Подмосковье решили преобразовать авиабазу Воздушно-космических сил в авиационную дивизию особого назначения. Об этом пишет Ura.ru.

В авиапарк преобразованной дивизии войдут транспортные и пассажирские самолеты и вертолеты. Среди них Ту-154, Ил-76, Ан-148 и Ми-8.

Главной задачей новой дивизии станет перевозка личного состава, военной техники и грузов. Кроме этого, военные будут принимать участие в поисково-спасательных работах и других спецоперациях.