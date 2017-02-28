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Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал обрушение конструкции Шулявского моста в украинской столице, отметив, что сооружение устало от времени.

"Он устал от времени, с одной стороны. С другой — это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это вследствие нарушения правил эксплуатации", – приводит слова Кличко "Звезда", ссылаясь на телеканал 112.Украина.

Также мэр Киева указал, что у властей города есть несколько предложений по ремонту рухнувшей конструкции. По словам Кличко, до обрушения мост не находился в аварийном состоянии.

Отметим, частичное обрушение Шулявского моста произошло вечером 27 февраля. К счастью, ЧП обошлось без жертв и пострадавших. В результате инцидента был поврежден автомобиль, находившийся под мостом.