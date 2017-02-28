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Два стритрейсера в Берлине приговорены к пожизненному заключению за гонки на машинах в самом центре города, в результате которых погиб пенсионер. Об этом пишет портал vse42.ru, ссылаясь на Bild.
Как сообщается, ДТП произошло зимой прошлого года. 25-летний мужчина вместе с 28-летним приятелем поздно вечером двигались по улице Курфюрстендамм со скоростью около 170 километров в час. На перекрестке они врезались в автомобиль 69-летнего пенсионера. Он погиб на месте аварии.
Обвиняемые планируют обжаловать решение суда.
Комментарии
Офигеть! У нас за такое больше 3-х лет поселения не дадут.
+++100500 Вот это правосудие. Другим будет уроком!!!
Этож кому у Нас меньше трёх лет посёлка дали то?
Этож кому у Нас меньше трёх лет посёлка дали то?
И то редкость. В соц.сетях поругают и все.
вот, и в Германии о Закон можно вытирать ноги ради показательного процесса
они оба в одной машине сидели? оба рулили? или обе машины врезались в одного деда?
обычная ситуация если бы это сделали мигранты то была бы тишина как у нас назвал чурка чурку все меж расовая ненависть а он русских девочек изнасиловал так везде люди плохие есть