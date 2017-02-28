Фото: cod68.ru

Полиция в Бийске задержала 22-летнего местного жителя, которого подозревают в хищении ценностей у мужчины, находившегося в бессознательном состоянии.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, к правоохранителям обратился местный житель. Он рассказал, что во время драки с неизвестным молодым человеком он потерял сознание от нанесенного удара.

После того, как потерпевший очнулся, он обнаружил пропажу мобильного телефона и золотой цепочки с медальоном.

Вскоре полиция установила личность подозреваемого. Все похищенное в данный момент изъято. В ближайшее время правоохранители примут правовое решение по данному инциденту.