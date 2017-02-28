Фото: cod68.ru
Полиция в Бийске задержала 22-летнего местного жителя, которого подозревают в хищении ценностей у мужчины, находившегося в бессознательном состоянии.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, к правоохранителям обратился местный житель. Он рассказал, что во время драки с неизвестным молодым человеком он потерял сознание от нанесенного удара.
После того, как потерпевший очнулся, он обнаружил пропажу мобильного телефона и золотой цепочки с медальоном.
Вскоре полиция установила личность подозреваемого. Все похищенное в данный момент изъято. В ближайшее время правоохранители примут правовое решение по данному инциденту.
Комментарии
телефон с цепочкой? О_О бийчане настолько суровы, что носят телефоны на цепях?
не знал, что от удара по голове получается ОБМОРОК
Нокаут называется
- гость - 28 февраля 2017 г. 11:39 Карманные часы никогда не видел?
вообще судя по тексту (как всегда на амике, непонятному), один только ударил и слинял. а вот второй уже поживился телефоном