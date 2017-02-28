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Новости

СМИ назвали имя человека, перепутавшего конверты на "Оскаре"

, ИА "Амител"
Путаница возникла при вручении премии в номинации "Лучший фильм"

Фото: dumskaya.net

Конверты на вручении премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм" перепутал представитель американского подразделения аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers (PwC) Брайан Куллинан, пишут "Ведомости".

Как рассказал в интервью USA Today председатель подразделения PwC в США, старший партнер компании Тим Райан, именно Куллинан подал Уоррену Битти не тот конверт.

По его словам, как только заметили ошибку, она была исправлена. Такая путаница произошла впервые, организаторы принесли свои извинения.

Напомним, накануне со сцены "Ла-ла Ленд" был объявлен фильмом года. Однако затем выяснилось, что на самом деле победила картина "Лунный свет".

Читайте также в сюжете: Оскар - 2017
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

28.02.2017 12:35
- гость -

Осталось только уточнить, Брайан Куллинан - белый, или афроамериканец? И какой ориентации... Что там у них за заговор..?))

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