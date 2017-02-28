Алтайский Арбитражный суд принял иск о банкротстве Алтайской академии экономики и права (ААЭП). Как следует из материалов, опубликованных на сайте суда, заявителями стали 12 человек из Алтайского края, Республики Алтай, Сахалинской области и Красноярского края.
Сумма требований по одному из заявлений составляет около миллиона рублей. Из документов на сайте суда следует, что заседание состоится 22 марта в 16.00. Дело о банкротстве ААЭП арбитраж возбудил 20 февраля. Первое заявление в суд поступило 21 декабря 2016 года. Как отмечается в определении суда, оно было оставлено без движения из-за нарушения процедуры подачи документа.
Рособрнадзор в октябре 2016 года приостановил действие лицензии Алтайской академии экономики и права на осуществление образовательной деятельности. В начале марта алтайский арбитраж рассмотрит иск Рособрнадзора к академии и встречный иск образовательного учреждения к ведомству. Спор касается аннулирования лицензии.
Ректор учебного заведения Александр Тен в комментариях СМИ отмечал, что у ААЭП имеются финансовые проблемы, поэтому они не могут вернуть деньги студентам за обучение. Сами же студенты были переведены на обучение в Алтайский государственный университет.
Комментарии
Увы, в России весь бизнес держится на административном ресурсе. Ушел папа- кирдык бизнесу.
- гость - 28 февраля 2017 г. 12:29 Очень точно подметили - ЭТО БЫЛ БИЗНЕС, а не образовательное учреждение... Торговля дипломами, степенями,званиями. Считаю, что все типа "дипломы", диссертации и ижэ с этим из этой псевдоакадемии должно встать под СОМНЕНИЕ !!!
Года три назад было мне вполне себе конкретное предложение от двух "мЭтров" этой академии по защите кандидатской диссертации. Сумма звучала вполне определенная и гарантии выдавались стопроцентные... Слава Богу не повелся, а так бы сейчас выглядел весьма бледно.
Очень жаль, что родную Альма Матер все же сумели развалить и обонкротить. Леонид Васильевич собирал все по крупинкам. Из никому неизвестной шаражки создал современное приличное учебное заведение, выпускники которого катировались на рынке труда. К сожалению, Тен младший, он же Александр Леонидович, может быть "ОК" как юрист(хотя признаюсь честно, его лекции по Административному праву были нудными и неинтересными), сумел развалить и уничтожить все труды своего покойного отца. Очень жаль! Очень жаль преподавательский состав...Мартыняхин, Струцкий, Абызов и многие другие. Очень жаль студентов.
28 февраля 2017 г. 13:01
Слышь, "работодатель", а ты там был и свечку держал? По-вашему, по-шариковскому, если образовательное учреждение коммерческое, то оно сразу дипломами торгует и т.д.?
Краевая прокуратура к себе кого попало не брала,а она больше чем на половину укомплектована выпускниками ААЭП и это факт!
Работодателю... 28 февраля 2017 г. 13:38 Всё верно только пока прокурором края был друг покойного Тена Параскун Ю.Ф.,а потом лавочка закрылась.
- гость - 28 февраля 2017 г. 13:34 "Слышь !!!" Как раз в этом и есть уровень выпускника ААЭП...