Алтайский Арбитражный суд принял иск о банкротстве Алтайской академии экономики и права (ААЭП). Как следует из материалов, опубликованных на сайте суда, заявителями стали 12 человек из Алтайского края, Республики Алтай, Сахалинской области и Красноярского края.

Сумма требований по одному из заявлений составляет около миллиона рублей. Из документов на сайте суда следует, что заседание состоится 22 марта в 16.00. Дело о банкротстве ААЭП арбитраж возбудил 20 февраля. Первое заявление в суд поступило 21 декабря 2016 года. Как отмечается в определении суда, оно было оставлено без движения из-за нарушения процедуры подачи документа.

Рособрнадзор в октябре 2016 года приостановил действие лицензии Алтайской академии экономики и права на осуществление образовательной деятельности. В начале марта алтайский арбитраж рассмотрит иск Рособрнадзора к академии и встречный иск образовательного учреждения к ведомству. Спор касается аннулирования лицензии.

Ректор учебного заведения Александр Тен в комментариях СМИ отмечал, что у ААЭП имеются финансовые проблемы, поэтому они не могут вернуть деньги студентам за обучение. Сами же студенты были переведены на обучение в Алтайский государственный университет.