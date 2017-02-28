Фото: news-vendor.com

Сбой при загрузке фотографий и воспроизведении музыки произошел в социальной сети "ВКонтакте" вечером в понедельник, 27 февраля. Об этом пишет "Лента.ру".

Известно, что проблему пользователи заметили около 19:30 мск. Фото не загружались как в десктопной версии, так и в мобильном приложении. В пресс-службе сети пояснили, что сбой был связан с регистратором GoDaddy, который по непонятной причине остановил работу одного из системных доменов в соцсети. Из-за этого не стала отображаться часть медиаконтента.

Сейчас домен полностью восстановил работу.