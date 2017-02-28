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Полиция задержала в Краснощековском районе жителя Барнаула, которого подозревают в поджоге сарая, в результате которого случился пожар и погибли два теленка.

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, в село Маралиха приехал барнаулец 1983 года рождения, который ранее проживал в данном населенном пункте. Мужчина встретился с друзьями и после совместного распития с ними алкоголя уснул.

Проснувшись, мужчина не обнаружил своего мобильного телефона. Кроме того, в доме не было одного из его знакомых. В итоге барнаулец отправился домой к другу и потребовал у последнего вернуть ему телефон.

Приятель ответил гостю, что никакого телефона не брал. Тогда, как сообщают в полиции, мужчина поджег одну из хозяйственных построек на приусадебном участке. В результате пожара погибли два теленка.

Злоумышленник был задержан полицией. Сейчас правоохранители ведут разбирательство, назначен ряд экспертиз, устанавливается сумма ущерба.