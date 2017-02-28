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Рекордное количество команд приняло участие в традиционном фестивале, который открывает сезон официальной Лиги МС КВН "КВН-Алтай". Игра прошла 25 февраля в ДК "Сибэнергомаш".

Как рассказал директор лиги Андрей Новиков, на сцену вышли как команды из Алтайского края, так и гости из соседних регионов, в частности, команды из Кемеровской, Новосибирской областей и Республики Алтай. По итогам фестиваля из 32 команд в сезон прошли 18, половина из которых представляет город Барнаул. Помимо опытных команд в фестивале приняло участие большое количество команд-новичков.

Особенно жюри отметило команду из Бийска "Сборная ветеранов БОЗ", составленную из возрастных игроков. Она стала открытием этого сезона. Без внимания не остались и команды из Кемерово, которые показали достаточно высокий уровень. Также удивила зрителей и жюри уже опытная команда, чемпионы 2015 года "Первый космонавт", заявив со сцены о том, что это их последняя игра.

Отметим, ранее стало известно, что "КВН-Алтай" в третий раз продлил статус официальной лиги международного союза КВН. В этом году турнир пройдет по традиционной схеме. Уже 25 марта и 22 апреля пройдут первые четвертьфинальные игры. Подробности читайте на нашем сайте Amic.ru.