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Сенат США поддержал кандидатуру 79-летнего миллиардера Уилбора Росса на пост министра торговли Америки, пишет "Лента.ру".

Отметим, что за него проголосовали 72 сенатора, а против – 27 человек. Любопытно, что 19 сенаторов из Демократической партии согласились с этой кандидатурой.

Отметим, что кандидат на министерский пост специализируется на перепродаже обанкротившихся компаний. Ранее он был главой компании W.L. Ross & Co. Сейчас его состояние оценивается в 2,9 миллиарда долларов.

Уилбор Росс еще известен как сторонник экономической программы президента США Дональда Трампа.