В город пришла весна, а это значит, что уже пора готовиться снимать с себя теплые вещи. Девушки ждут это время с нетерпением: каблуки, легкие платья, желание влюбляться. Специалисты центра внешности и косметологии "Эксклюзив" рассказали, как подготовиться к весне.
Начинать стоит с косметологических процедур. За зиму нежная женская кожа устает от мороза и ветра. Пилинг сможет обновить ее, сделать более мягкой и ровной, а процедура биожени обеспечит питание коже и придаст ей упругость.
Не стоит также забывать и о состоянии волос после продолжительных холодов. Специалисты советуют освежать прическу новой стрижкой или цветом. В этом сезоне самым популярным все еще остается окрашивание в стиле "балаяж".
SPA-процедуры хорошо действуют не только на тело, но и на моральное состояние человека. После затяжной зимы многие пребывают в подавленном состоянии, поэтому отдых в SPA-капсуле поможет расслабиться и отогнать прочь пагубные мысли.
Помимо SPA-процедур следует уделить время курсу массажа. В салоне "Эксклюзив" представлены разные методики массажа: лечебно-оздоровительный массаж, вакуумно-роликовый массаж (он поможет убрать накопившиеся за зиму сантиметры), LPG массаж и многие другие виды.
Финальным этапом весеннего преображения является маникюр. Правильно подобранный дизайн станет визитной карточкой вашего образа. Профессиональные мастера маникюра салона "Эксклюзив" смогут сделать настоящий шедевр.
Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Центр внешности и косметологии "ЭКСКЛЮЗИВ"
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Комментарии
девушкам пора перестать жрать! и заняться активными движениями!
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