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Что должна сделать девушка, чтобы быть готовой к весне?

, ИА "Амител"
Специалисты центра внешности и косметологии "Эксклюзив" рассказали, как подготовиться к весне

В город пришла весна, а это значит, что уже пора готовиться снимать с себя теплые вещи. Девушки ждут это время с нетерпением: каблуки, легкие платья, желание влюбляться. Специалисты центра внешности и косметологии "Эксклюзив" рассказали, как подготовиться к весне. 

Начинать стоит с косметологических процедур. За зиму нежная женская кожа устает от мороза и ветра. Пилинг сможет обновить ее, сделать более мягкой и ровной, а процедура биожени обеспечит питание коже и придаст ей упругость.

Не стоит также забывать и о состоянии волос после продолжительных холодов. Специалисты советуют освежать прическу новой стрижкой или цветом. В этом сезоне самым популярным все еще остается окрашивание в стиле "балаяж".

SPA-процедуры хорошо действуют не только на тело, но и на моральное состояние человека. После затяжной зимы многие пребывают в подавленном состоянии, поэтому отдых в SPA-капсуле поможет расслабиться и отогнать прочь пагубные мысли.
Помимо SPA-процедур следует уделить время курсу массажа. В салоне "Эксклюзив" представлены разные методики массажа: лечебно-оздоровительный массаж, вакуумно-роликовый массаж (он поможет убрать накопившиеся за зиму сантиметры), LPG массаж и многие другие виды
Финальным этапом весеннего преображения является маникюр. Правильно подобранный дизайн станет визитной карточкой вашего образа. Профессиональные мастера маникюра салона "Эксклюзив" смогут сделать настоящий шедевр.

Эти и другие услуги можно получить в центре внешности и косметологии "Эксклюзив". Специалисты салона смогут сделать вашу весну по-настоящему яркой!
Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Центр внешности и косметологии "ЭКСКЛЮЗИВ"
Адрес: ул. Попова, 194, пересечение с ул. Взлетной
Время работы: пн — вс: 09:00-21:00
WhatsApp; Viber Телефон: 28-68-48, 8-961-235-37-63
Группы "ВКонтаке", "Одноклассники"; Instagram
сайт: exclusive22.ru
На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.03.2017 08:23
барнаулец

девушкам пора перестать жрать! и заняться активными движениями!

0  0
2.03.2017 08:52
- гость -

+++

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