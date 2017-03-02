В город пришла весна, а это значит, что уже пора готовиться снимать с себя теплые вещи. Девушки ждут это время с нетерпением: каблуки, легкие платья, желание влюбляться. Специалисты центра внешности и косметологии "Эксклюзив" рассказали, как подготовиться к весне.

Начинать стоит с косметологических процедур. За зиму нежная женская кожа устает от мороза и ветра. Пилинг сможет обновить ее, сделать более мягкой и ровной, а процедура биожени обеспечит питание коже и придаст ей упругость.

Не стоит также забывать и о состоянии волос после продолжительных холодов. Специалисты советуют освежать прическу новой стрижкой или цветом. В этом сезоне самым популярным все еще остается окрашивание в стиле "балаяж".

SPA-процедуры хорошо действуют не только на тело, но и на моральное состояние человека. После затяжной зимы многие пребывают в подавленном состоянии, поэтому отдых в SPA-капсуле поможет расслабиться и отогнать прочь пагубные мысли.

Помимо SPA-процедур следует уделить время курсу массажа. В салоне "Эксклюзив" представлены разные методики массажа: лечебно-оздоровительный массаж, вакуумно-роликовый массаж (он поможет убрать накопившиеся за зиму сантиметры), LPG массаж и многие другие виды.

Финальным этапом весеннего преображения является маникюр. Правильно подобранный дизайн станет визитной карточкой вашего образа. Профессиональные мастера маникюра салона "Эксклюзив" смогут сделать настоящий шедевр.