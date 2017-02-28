Фото: ugranow.ru
Традиционный ТОП-10 наиболее денежных вакансий в Барнауле составил по итогам февраля сайт по поиску работы и персонала HeadHunter. В числе наиболее интересных предложений оказалась ставка врача скорой помощи.
Первое место в рейтинге значится за должностью руководителя департамента продаж и маркетинга — от 150 тысяч рублей в месяц. На втором месте с окладом от 120 до 250 тысяч рублей стоит вакансия директора по заготовке сырья.
Третья строчка за вакансией врача скорой медицинской помощи в ООО "СибМедЦентр" — от 120 до 150 тысяч рублей.
Читайте также: Профессии будущего: какие специалисты будут нужны через 10-15 лет?
Десятка наиболее интересных предложений выглядит следующим образом:
- Руководитель департамента продаж и маркетинга — от 150 тысяч рублей;
- Директор по заготовке сырья — от 120 до 250 тысяч рублей;
- Врач скорой медицинской помощи — от 120 до 150 тысяч рублей;
- Главный механик (ремонтная служба) — от 120 тысяч рублей;
- Главный инженер — от 120 тысяч рублей;
- Главный технолог пищевого производства — от 70 тысяч рублей;
- Монтажник мокрых фасадов — от 60 до 100 тысяч рублей;
- Менеджер по закупу и продажам сельхозпродукции — до 100 тысяч рублей;
- Программист — от 60 до 100 тысяч рублей;
- Управляющий розничной сетью "Ярче!" – от 60 тысяч рублей.
При этом уточняется, что среднее вознаграждение по Барнаулу в феврале составило 25 тысяч рублей.
Комментарии
1 вакансия в Барнауле
Барнаул Врач-невролог (г. Стрежевой, Томская обл.) ООО "СибМедЦентр" 21 февраля в 11:28Барнаул от 40 000 руб. временная работа / freelance полный рабочий день
Условия: работа вахтовым методом 30/30, оплата проезда, работа на нефтяной платформе.
Думаю про врача СП чисто чья-то ошибка с нулями!!!! Наверняка это 12-15 тысяч
В соседнем городе, в Новосибирске: Обыкновенному разнорабочему на стройке платят 40 тыщ, тетенька на высотном кране имеет оклад 120 тыщ.
Вакансия врача скорой помощи
за вакансией врача скорой медицинской помощи в ООО "СибМедЦентр"
ну что с частика, ООО, возьмешь интересно сколько они с пациента денег за вызов берут
ООО "СибМедЦентр" - они что быстрей приезжают?
Им звонить также 03 или 555555?
Узнав зарплату врача захотелось вызывать только ООО "СибМедЦентр"
Вообще зарплаты хорошие, есть возможность в Барнауле заработать. Знаю много хороших программистов от 60 до 100 тысяч рублей