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Традиционный ТОП-10 наиболее денежных вакансий в Барнауле составил по итогам февраля сайт по поиску работы и персонала HeadHunter. В числе наиболее интересных предложений оказалась ставка врача скорой помощи.

Первое место в рейтинге значится за должностью руководителя департамента продаж и маркетинга — от 150 тысяч рублей в месяц. На втором месте с окладом от 120 до 250 тысяч рублей стоит вакансия директора по заготовке сырья.

Третья строчка за вакансией врача скорой медицинской помощи в ООО "СибМедЦентр" — от 120 до 150 тысяч рублей.

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Десятка наиболее интересных предложений выглядит следующим образом:

Руководитель департамента продаж и маркетинга — от 150 тысяч рублей;

Директор по заготовке сырья — от 120 до 250 тысяч рублей;

Врач скорой медицинской помощи — от 120 до 150 тысяч рублей;

Главный механик (ремонтная служба) — от 120 тысяч рублей;

Главный инженер — от 120 тысяч рублей;

Главный технолог пищевого производства — от 70 тысяч рублей;

Монтажник мокрых фасадов — от 60 до 100 тысяч рублей;

Менеджер по закупу и продажам сельхозпродукции — до 100 тысяч рублей;

Программист — от 60 до 100 тысяч рублей;

Управляющий розничной сетью "Ярче!" – от 60 тысяч рублей.

При этом уточняется, что среднее вознаграждение по Барнаулу в феврале составило 25 тысяч рублей.