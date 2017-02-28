Фото читателя Amic.ru
Очередной многоквартирный жилой дом начал рушиться в Бийске. Часть фасада и каркаса крыши у дома по адресу ул. Социалистическая, 34 обвалилась вечером 27 февраля. Чудом не пострадали молодая женщина с ребенком. О ЧП в редакцию ИА "Амител" сообщил житель дома Николай Б.
По его словам, женщина с ребенком вышли вечером на улицу, и прямо перед ними упал кирпич. Они подняли головы, чтобы понять, что происходит, и в этот момент обрушилась часть стены.
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Фото читателя Amic.ru
Жильцов эвакуировать пока не пришлось. Утром 28 февраля к дому приехали представители администрации Бийска.
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По словам Николая, ему точно неизвестно, является ли их дом аварийным, но с декабря в доме нет управляющей компании. Также он отмечает, что это уже четвертый дом в Бийске за год, где рушатся стены.
Напомним, череда чрезвычайных происшествий с многоквартирными домами произошла в Алтайском крае в последние дни февраля.
Так, в Рубцовске обрушившийся козырек убил женщину, которая выходила из магазина. В Бийске обрушилась часть стены жилого дома по улице Ленинградской. В Барнауле в ночь на 26 февраля из-за большого количества снега и наледи произошло частичное обрушение крыши на доме по улице Телефонной.
Комментарии
Пока дом в удовлетворительном состоянии кровопийцы и за текущий и за капитальный ремонт деньги берут. А как дом нуждается в ремонте они сразу исчезают.
Пока дом в удовлетворительном состоянии кровопийцы и за текущий и за капитальный ремонт деньги берут. А как дом нуждается в ремонте они сразу исчезают.
То-то чиновничье рыло, за недельку как дом на эмильке рухнул, давало интервью, что он еще постоит и в прекрасном состоянии.