Фото читателя Amic.ru

Очередной многоквартирный жилой дом начал рушиться в Бийске. Часть фасада и каркаса крыши у дома по адресу ул. Социалистическая, 34 обвалилась вечером 27 февраля. Чудом не пострадали молодая женщина с ребенком. О ЧП в редакцию ИА "Амител" сообщил житель дома Николай Б.

По его словам, женщина с ребенком вышли вечером на улицу, и прямо перед ними упал кирпич. Они подняли головы, чтобы понять, что происходит, и в этот момент обрушилась часть стены.

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Фото читателя Amic.ru

Жильцов эвакуировать пока не пришлось. Утром 28 февраля к дому приехали представители администрации Бийска.

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По словам Николая, ему точно неизвестно, является ли их дом аварийным, но с декабря в доме нет управляющей компании. Также он отмечает, что это уже четвертый дом в Бийске за год, где рушатся стены.

Напомним, череда чрезвычайных происшествий с многоквартирными домами произошла в Алтайском крае в последние дни февраля.

Так, в Рубцовске обрушившийся козырек убил женщину, которая выходила из магазина. В Бийске обрушилась часть стены жилого дома по улице Ленинградской. В Барнауле в ночь на 26 февраля из-за большого количества снега и наледи произошло частичное обрушение крыши на доме по улице Телефонной.