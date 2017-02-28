Фото: euroradio.fm
Президент США Дональд Трамп рассказал предпринимателям, что не звонил в Россию около десяти лет, пишет РИА Новости.
По данным издания, представители масс-медиа спросили у главы Америки, поддерживает ли он назначение специального прокурора "по России". На этот вопрос он не стал отвечать, а повернулся к бизнесменам и заявил: "Я не звонил в Россию десять лет".
Ранее сообщалось, что члены избирательной кампании Трампа и его другие помощники неоднократно контактировали с высокопоставленными чиновниками из российской разведки в 2016 году. Однако эту информацию Трамп неоднократно опровергал.
Комментарии
С кем же тогда разговаривал Путин два раза ? С Лексусом и Вованом ?
С момента избрания Трампа Путин уже 2 раза разговаривал с ним по телефону, 14 ноября и 28 января. Значит, сам Путин ему звонит?
Вот ведь интересно - мы, жители самой большой и богатой ресурсами страны мира, жадно ловим каждую новость о президенте страны , которая находится по другую сторону океана... Как будто он сможет нам улучшить жизнь! В последние месяцы о Трампе реально больше новостей, чем о всех наших политиках вместе взятых, включая Путина.
28.02.2017 14:23 - гость -
При чем здесь "мы" и жители, если СМИ ежедневно пихают одни и те же новости? У самого то как с головушкой?
Забавно читать новости про разлогающщую Америку!
ПОДАРЮ Трампу телефон,Вовану звонить,МТС,без лимита!