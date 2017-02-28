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Президент США Дональд Трамп рассказал предпринимателям, что не звонил в Россию около десяти лет, пишет РИА Новости.

По данным издания, представители масс-медиа спросили у главы Америки, поддерживает ли он назначение специального прокурора "по России". На этот вопрос он не стал отвечать, а повернулся к бизнесменам и заявил: "Я не звонил в Россию десять лет".

Ранее сообщалось, что члены избирательной кампании Трампа и его другие помощники неоднократно контактировали с высокопоставленными чиновниками из российской разведки в 2016 году. Однако эту информацию Трамп неоднократно опровергал.