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Обрушение крыши школы, расположенной в селе Богашево Томского района Томской области, произошло в ночь на вторник, 28 февраля, сообщает "Российская газета".

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По данным издания, площадь обрушения составила 100 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Неизвестно, почему произошло обрушение. Возможно, это случилось из-за скопления снега или ветхости здания. Занятия в школе отменены до окончания ремонтно-восстановительных работ.