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Губернатор Алтайского края Александр Карлин принимает участие в работе инвестиционного форума в Сочи, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам главы региона, значение данной дискуссионной площадки трудно переоценить. "Работа на форуме дает главам регионов возможность прямого непосредственного контакта с руководством правительства России, главами ведущих экономических ведомств страны. Для глав регионов это также возможность общения между собой и с представителями крупного бизнеса страны", – подчеркнул Александр Карлин.

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Накануне губернатор принял участие в деловом завтраке, который провел министр экономического развития России Максим Орешкин. Также Александр Карлин встретился с генеральным директором "БТК-групп" Георгием Драчевым и обсудил с ним реализацию проекта по развитию компании "Меланжист Алтая", куда планируется вложить несколько миллиардов рублей.

Кроме того, глава Алтайского края принял участие в деловом обеде с вице-премьером Аркадием Дворковичем и заслушал выступление председателя федерального правительства Дмитрия Медведева.

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"Нам важно не упустить момент и использовать все возможности, которые создает федеральный центр для развития экономики регионов. Не участвовать в таком форуме мы не имеем права", – подчеркивает Александр Карлин.



