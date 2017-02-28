Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин принимает участие в работе инвестиционного форума в Сочи, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам главы региона, значение данной дискуссионной площадки трудно переоценить. "Работа на форуме дает главам регионов возможность прямого непосредственного контакта с руководством правительства России, главами ведущих экономических ведомств страны. Для глав регионов это также возможность общения между собой и с представителями крупного бизнеса страны", – подчеркнул Александр Карлин.
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Накануне губернатор принял участие в деловом завтраке, который провел министр экономического развития России Максим Орешкин. Также Александр Карлин встретился с генеральным директором "БТК-групп" Георгием Драчевым и обсудил с ним реализацию проекта по развитию компании "Меланжист Алтая", куда планируется вложить несколько миллиардов рублей.
Кроме того, глава Алтайского края принял участие в деловом обеде с вице-премьером Аркадием Дворковичем и заслушал выступление председателя федерального правительства Дмитрия Медведева.
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"Нам важно не упустить момент и использовать все возможности, которые создает федеральный центр для развития экономики регионов. Не участвовать в таком форуме мы не имеем права", – подчеркивает Александр Карлин.
Комментарии
когда читаю про него от лжи блевануть хочется
Я не горжусь своим губернатором!
Эх, я бы тоже в Сочах по дискутировал, завтрак, обед, первое, второе, компот, ну потом можно и подремать под медведевский гундёж
Я в Сочи в марте купался
там горы есть, катается наверное
Случайно по ТВ услышал отрывки речей выступающих на "инвестиционном форуме " ораторов. "Инвестициции", по их мнению - деньги из одних ценных бумаг переводить в другие, наверно более ценные. И обратно. Игра такая, "экономика" называется.
Какой толк от этих дискуссий, это пустая болтовня и только. Жаль, что так бездумно тратят время и деньги вместо реальной работы на своих рабочих местах.
Не упустить момент нашару смотаться в сочи отдохнуть и искать возможности нового распила. Так правильней будет.
Наш губернатор умеет языком работать.
28.02.2017 16:16 - гость - Наш губернатор умеет языком работать.
По ходу дела и этого не умеет, его коряво пиарит коллектив недоучек из местного университата