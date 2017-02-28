Вторник, 28 Февраль, 17:47

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,94
€ 61,26
Brent
$ 51,5
2°
Обь
26см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост – 2017Паводок на Алтае – 2017 Крушение вертолета над Телецким озером
Новости

Не упустить момент и искать возможности: губернатор Карлин работает в Сочи

, ИА "Амител"
По мнению главы сибирского региона, значение данной дискуссионной площадки нельзя переоценить

Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин принимает участие в работе инвестиционного форума в Сочи, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам главы региона, значение данной дискуссионной площадки трудно переоценить. "Работа на форуме дает главам регионов возможность прямого непосредственного контакта с руководством правительства России, главами ведущих экономических ведомств страны. Для глав регионов это также возможность общения между собой и с представителями крупного бизнеса страны", – подчеркнул Александр Карлин.

Читайте также: Губернатор Алтайского края занял 49-ю строчку в рейтинге глав регионов

Накануне губернатор принял участие в деловом завтраке, который провел министр экономического развития России Максим Орешкин. Также Александр Карлин встретился с генеральным директором "БТК-групп" Георгием Драчевым и обсудил с ним реализацию проекта по развитию компании "Меланжист Алтая", куда планируется вложить несколько миллиардов рублей.

Кроме того, глава Алтайского края принял участие в деловом обеде с вице-премьером Аркадием Дворковичем и заслушал выступление председателя федерального правительства Дмитрия Медведева.

Читайте также: Губернатор Алтайского края подискутирует на Гайдаровском форуме

"Нам важно не упустить момент и использовать все возможности, которые создает федеральный центр для развития экономики регионов. Не участвовать в таком форуме мы не имеем права", – подчеркивает Александр Карлин.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

28.02.2017 13:27
- гость -

когда читаю про него от лжи блевануть хочется

0  0
28.02.2017 13:30
как-то так..

Я не горжусь своим губернатором!

0  0
28.02.2017 13:57
- гость -

Эх, я бы тоже в Сочах по дискутировал, завтрак, обед, первое, второе, компот, ну потом можно и подремать под медведевский гундёж

0  0
28.02.2017 13:58
Дядька

Я в Сочи в марте купался

0  0
28.02.2017 14:04
- гость -

там горы есть, катается наверное

0  0
28.02.2017 14:30
- гость -

Случайно по ТВ услышал отрывки речей выступающих на "инвестиционном форуме " ораторов. "Инвестициции", по их мнению - деньги из одних ценных бумаг переводить в другие, наверно более ценные. И обратно. Игра такая, "экономика" называется.

0  0
28.02.2017 14:47
Алексей

Какой толк от этих дискуссий, это пустая болтовня и только. Жаль, что так бездумно тратят время и деньги вместо реальной работы на своих рабочих местах.

0  0
28.02.2017 15:53
СОК

Не упустить момент нашару смотаться в сочи отдохнуть и искать возможности нового распила. Так правильней будет.

0  0
28.02.2017 16:16
- гость -

Наш губернатор умеет языком работать.

0  0
28.02.2017 16:35
- гость -

28.02.2017 16:16 - гость - Наш губернатор умеет языком работать.

По ходу дела и этого не умеет, его коряво пиарит коллектив недоучек из местного университата

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
17:35
Комиссар ООН прокомментировал позицию России по паспортам ЛНР и ДНР 0
17:23
Бийчанина судят за установку скрытой камеры в примерочной магазина 0
17:15
СМИ: хоккеист Владимир Петров умер от рака 0
17:03
Что такое облигации федерального займа и выгодно ли их брать населению? 3
16:56
Телевизор и детскую ванну похитил из чужого дома житель Камня-на-Оби 2
16:34
Движение большегрузов ограничат на месяц на трассах Алтайского края 0
16:25
20 человек выезжали на тушение пожара в частном доме в Бийске 0
16:12
Топилин считает, что в России нужно вернуть страхование от безработицы 4
16:04
Двое подростков из России попали в ДТП на мотороллере в Паттайе 2
15:50
Кто виноват? Власти разбираются в смертельном обрушении фасада в Рубцовске 2
15:34
"Газпром" назвал цену, по которой будет продавать газ в Европу 4
15:30
Очный курс обучения продвижению в интернете запускается в Барнауле 0
15:26
Главбуха рубцовского детсада ждет суд за хищение более 600 тысяч рублей 3
15:24
Жители дома с рухнувшей крышей в Барнауле вернулись в квартиры – чиновник 1
15:15
Скончался легендарный советский хоккеист Владимир Петров 11
15:03
Улицу в Вашингтоне могут назвать в честь Бориса Немцова 15
14:52
Дорожники на Алтае соблюдают нормативы, несмотря на сильные осадки – власти 4
14:34
Барнаулец украл шахматы из слоновой кости и драгоценности на 600 тыс. руб. 4
14:24
Стоп-кадр. Последний день зимы 0
14:18
Что произошло с актером Николаем Караченцовым? Подробности ДТП 4
14:12
Трамп заявил бизнесменам, что уже около десяти лет не звонил в Россию 8
14:02
Сеть "ВКонтакте" не позволяла загружать фото и слушать музыку из-за сбоя 0
13:51
Останусь оппозиционером даже после тюрьмы. Интервью с Дадиным на Amic.ru 47
13:35
Мать из алтайского села отправила сына босиком в школу в Славгород 20
13:23
Не упустить момент и искать возможности: губернатор Карлин работает в Сочи 10
13:17
"Сборная ветеранов БОЗ" выиграла фестиваль команд Лиги "КВН-Алтай" 1
13:12
Крыша сельской школы обрушилась в Томской области 2
13:01
Покаянный канон Андрея Критского: чему учит и когда читается? 2
12:50
Сенат США утвердил 79-летнего миллиардера на должность министра торговли 0
12:34
Вакансия врача скорой помощи оказалась одной из самых денежных в Барнауле 11
12:24
СМИ назвали имя человека, перепутавшего конверты на "Оскаре" 1
12:18
Стена и часть крыши обрушились у очередного жилого дома в Бийске 3
12:15
Суд начал процедуру банкротства Алтайской академии экономики и права 15
12:04
Два стритрейсера в Берлине получили пожизненный срок за гонки в городе 10
11:53
Барнаулец сжег сарай друга и погубил двух телят. Фото 4
11:40
Чем новая Nokia 3310 отличается от своей предшественницы? 18
11:33
Бийчанина избили до обморока и забрали у него телефон и цепочку 7
11:30
Компания Tele2 подводит итоги работы за 2016 год 1
11:24
"Экипаж", "Елки-5", "Викинг": россияне назвали самые запоминающиеся фильмы 10
11:16
Авиационная дивизия особого назначения появилась в Подмосковье 10
11:02
Виталий Кличко объяснил обрушение моста в Киеве "усталостью от времени" 2
10:50
Смотреть можно, снимать нельзя: процесс над Денисовым стал более закрытым 5
10:37
Построй мечту: совместный проект "Стройберга" и Amic.ru 0
10:30
Новый магазин "Эльдорадо" торжественно откроется 2 марта 7
10:22
"ПолитУправление" пророчит отставку еще трех губернаторов 4
10:13
Алтайские власти зарезервировали 100 миллионов рублей на паводок 2017 года 2
10:04
Голодец считает, что в школах России нужно уйти от "прямоугольной" модели 34
09:53
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Горном Алтае в ночь на 28 февраля 3
09:36
Власти Барнаула опасаются подтоплений в Индустриальном районе 21
09:30
Рекламная группа "Продвижение" оформила новое кафе 0
09:27
Россиянина заподозрили в убийстве 30 кошек в Турции 6
09:14
Трактор К-700 въехал в легковой автомобиль в Барнауле. Фото 9
09:03
Чем пост отличается от диеты и разрешается ли во время него интимная жизнь? 25
08:50
Последний зимний день начался в Барнауле с восьмибалльных пробок 1
08:35
Десять пожарных тушили горящий жилой дом в Новоалтайске 0
08:30
Маленькие именинники смогут бесплатно посетить "Игрополис" 0
08:17
Видео с места ДТП с участием Николая Караченцова появилось в интернете 15
07:48
Писатель Николай Стариков: если Навальный возглавит Россию, она закончится 54
07:33
Алтай является стабилизатором климата для больших территорий Земли – ученый 7
07:04
Квартиру с дизайнерским ремонтом продают в Барнауле за 11,5 млн руб. Фото 17
06:32
Генпрокуратура заявила о рекордном снижении преступности в России 10
06:01
Карантин по гриппу и ОРВИ отменили в Алтайском крае в последний день зимы 0
05:07
Последний день зимы в Алтайском крае пройдет под знаком снега и тепла 1
03:14
Детский сад может навредить психике ребенка – ученые 79
02:01
Ученые предрекли миру гендерную революцию, которая сотрет половые различия 13
01:06
Живого человека показали на "Оскаре" в ролике с покойными знаменитостями 0
00:12
Что съесть, чтобы похудеть, или Секрет питания для идеальной фигуры 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.