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Новости

Останусь оппозиционером даже после тюрьмы. Интервью с Дадиным на Amic.ru

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Ильдар Дадин рассказал в интервью ИА "Амител" об избиениях в колонии, о борьбе с режимом и за что ему стыдно

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Известным оппозиционером Ильдар Дадин стал не как участник пикетов в поддержку сексуальных меньшинств, в защиту фигурантов "болотного дела", в поддержку "Евромайдана" и Алексея Навального. Все это было, но интересующиеся новостями в стране россияне знают его как первого осужденного по новой статье 212.1 УК РФ "Неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Сначала он содержался в карельской колонии, позже его перевели в рубцовскую (Алтайский край). В минувшее воскресенье, 26 февраля, Ильдара Дадина выпустили из колонии за полгода до окончания его срока.

Нам удалось встретиться с ним в Барнауле, пока он и его жена Анастасия Зотова еще не вернулись в Подмосковье.

Ильдар вышел из тюрьмы сутки назад. Особенно уставшим он не выглядел, но говорил сбивчиво, не сразу формулируя то, что хотел сказать. Признается, что за последний год, проведенный в колонии, разговаривал очень мало. Не с кем особенно было. Несмотря на это, после выхода он общается с журналистами уже в энный раз, говорит охотно и, как нам показалось, открыто.

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

— Ильдар, решение суда об освобождении было для вас неожиданным?

— Да. Я готовился к максимальному сроку. Конечно, рад тому, что меня освободили. Любой день на воле приятнее, чем в колонии.

Но, с другой стороны, это как плевок: на тебе, будь доволен, что отпустили тебя пораньше.

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— В ноябре 2016 года на сайте "Медузы" появилось письмо якобы от вашего имени, где рассказывалось, что в карельской колонии вас пытали, избивали, грозили убийством и изнасилованием. Там много всего было. Что из этого неправда?

— Честно говоря, когда я сам прочитал, мне показалось, что там о другом человеке. Там много неточностей и противоречий. Я понимал, что Настя (супруга — прим. ред.) переживала за меня и пыталась меня спасти (письмо было составлено со слов адвоката Дадина Алексея Липцера — прим. ред.).

Ногами по голове меня там никто не бил. Наоборот, замечал, что, когда падал после начинающихся избиений, почти сразу они прекращались. Я даже удивлялся: вот они – ноги в берцах, можно просто взять и добить. Но при этом били так, чтобы не оставлять следов.

Из текста письма: "11 сентября 2016 года ко мне пришел начальник колонии Коссиев с тремя сотрудниками. Они вместе начали меня избивать. Всего избивали за этот день четыре раза, по 10–12 человек одновременно, били ногами. После третьего избиения опустили голову в унитаз прямо в камере ШИЗО".

И били не 10-12 одновременно, как написано, а находились в помещении 10-12 человек, но били не все. Но видели же все, значит, все соучастники.

Говорит Анастасия Зотова:

— А можно я добавлю? Ты вот говоришь, что я не так написала. А как можно было понять все это по коротким СМС?

Продолжает Ильдар Дадин:

— Да, мне не давали более полно рассказать жене обо всем. Не ее вина, что она так трактовала.

А так еще по письму: холодом действительно пытали, головой в унитаз опускали, избиение начал сам Коссиев (на тот момент начальник исправительной колонии №7 Сергей Коссиев — прим. ред.).

Провокация была с самого начала, с 10 сентября 2016 года. Мне подкинули лезвие, чтобы было основание выдворить меня в ШИЗО. И это продолжалось до последнего дня, пока меня не этапировали 2 декабря 2016 года. Потом месяц и пять дней везли в рубцовскую колонию. 7 января я туда прибыл.

— "Небо и земля", – сказали вы, выйдя из алтайской колонии.

— Сам удивлен, там закон соблюдается. Кормят хорошо. Я даже поправился на четыре килограмма.

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— Ильдар, вы отсидели год в колониях, год в СИЗО. Вы продолжите принимать участие в митингах и пикетах оппозиции, в несанкционированных акциях?

— Естественно! Даже больше в несанкционированных. По Конституции РФ власть — это народ. Если чиновники будут использовать согласование как ограничение моих прав, то я буду выходить (на несанкционированные акции — прим. ред.).

— Вы уже неоднократно говорили журналистам, что будете заниматься правозащитной работой. Каким образом?

— Находясь в колонии, я постоянно думал о более эффективных способах борьбы с ситуацией в стране. Конкретного универсального способа я так и не придумал. Конкретных планов пока нет.

Но я буду бороться за права, прежде всего, осужденных. Я видел своими глазами, как нарушаются их права. Но постараюсь не распыляться, а пока начать работать на одной территории по одному направлению.

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

— В Карелии?

— Думаю, да. Мне супруга предложила поселиться в Карелии и там работать. Но я пока не буду рассказывать подробности.

— Как я понимаю, вы планируете принимать участие в работе общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав отбывающих наказание. Как вы это сделаете, если у вас там, как вы сами сказали, было недопонимание?

— Будем стараться. Нет, так будем искать другие формы. Супруга меня поддерживает.

 

— А на что будете жить? Ведь ОНК не финансируется из бюджета, все поездки по колониям проходят за счет членов ОНК.

— Да? Я этого не знал.

Я понимаю, что сейчас вряд ли найду нормальную работу, если буду продолжать заниматься этой деятельностью. Надеюсь, что в Москве я смогу работать дворником, в "Макдоналдсе", чтобы получать минимальные средства для жизни.

Раньше я считал себя неудачником в социальном плане, у меня не было жилья, дорогой машины. Но потом я понял, что социальный статус определяет не все. И дворник может быть порядочнее, чем лощеный щеголь. Я готов работать на самой нестатусной работе.


Сейчас мне поступают некоторые заманчивые предложения, о которых я не предполагал. Пока не буду об этом рассказывать.

— Какие-то политические предложения вам поступали?

— Пока нет. Но вот что я думаю по этому поводу. Когда наступает кризисный момент, когда выходит масса людей и пытается изменить, должна быть сформирована команда, готовая работать на благо людей. Вот моя стратегическая задача. Если к этому моменту не сформируется команда, то на освободившееся место подлецов придут другие подлецы.  

Если будет предложение от тех, кто делает это не из корыстных побуждений, а из морально-нравственных, то я его приму.

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

— Ильдар, но давайте честно, в несистемной оппозиции много нечистоплотных, нечестных, иногда даже безумных. Согласны ли вы с этим? И считаете ли вы, что российская оппозиция доросла до реальных дел?

— Сегодня реальной оппозиции у нас нет, есть осколки. Государственные бандиты добились своей цели подавить сопротивление. Часто те, кто реально пытается что-то сделать, делает это неправильно, отторгая от себя народ.

Да, я знаю таких людей. Но я такими методами действовать не буду. Надо сохранять репутацию, даже если ты хочешь на этом зарабатывать. Я не сторонник добиваться цели любыми средствами.  

Вот потому я сейчас честно все стараюсь объяснить. Буду стараться больше не говорить того, чего не было.

— На митинги и пикеты вы выходили не один. А остались ли при своих убеждениях ваши сторонники, когда вы получили реальный срок? Я имею в виду рядовых гражданских активистов.

— Не знаю, не могу сказать. Я в это время же был оторван от СМИ и соцсетей. Знаю, что некоторые друзья продолжают борьбу с режимом.

— Но вам писали?

— Да, были письма с поддержкой от простых людей. В этот период они для меня были важнее. Они помогли мне выжить. Было время, когда я думал, что сделал все, что мог, что больше уже не смогу. Думал о том, что нет смысла больше жить, не было стимула. Письма мне помогли. Сейчас у меня много сил.

— Будете пользоваться правом на реабилитацию?

— Пока не знаю как, но да.

О чем еще сказал Ильдар Дадин:

  • И в тюрьме, и сейчас у меня есть ощущение, что я не делал зла, я поступал как человек.
  • Сейчас мне пытаются сказать, что я герой, святой. Но я не герой, я такой же человек со своими слабостями.
  • Я считаю, что борьба за права должна быть основной деятельностью любого человека.
  • Когда меня задерживали по административке еще до этого срока, меня сокамерники спрашивали, останусь ли я при своих взглядах, если меня посадят. Я от своих взглядов не отказался и стал даже более убежден в своей правоте. Я уверен, что борюсь за правое дело.
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.02.2017 14:01
- гость -

Беги! Беги! Первопристольная для тебя безопаснее!!

0  0
28.02.2017 14:03
- гость -

Пишут, что Дадин вышел на свободу, но в России нельзя выйти на свободу, можно только сменить режим содержания.

0  0
28.02.2017 14:06
- гость -

возьмите интервью у Пуси Райтс

0  0
28.02.2017 14:09
- гость -

а как там C.Удальцов, все еще отбывает?

0  0
28.02.2017 14:10
- гость -

Если будет -после тюрьмы. НЕ зарекайся ,а то и мужиком можешь после тюрьмы не остаться.

0  0
28.02.2017 14:14
- гость -

На что живет этот вечный оппозиционер? Грантики кормят его семью? Откуда столько свободного времени на вечную оппозицию? Если слишком много свободного времени, лучше бы бедным помог, инвалидам, детям-сиротам.

0  0
28.02.2017 14:15
- гость -

Поддерживаете ли вы отмену уголовного наказания за нарушения при проведении митингов?

Инициативы, подобные предложению об отмене статьи УК РФ о нарушении правил проведения митингов, внимательно рассматриваются разными ведомствами, поэтому оно, вероятно, также будет рассмотрено, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова считает необходимым отменить статью УК РФ о нарушении правил проведения митингов, по которой ранее был осужден Ильдар Дадин. "Безусловно, подобные инициативы заслуживают внимания, как правило, они очень внимательно рассматриваются разными ведомствами, которые, в данном случае, должны давать свое заключение, высказывать свою точку зрения. Думаю, что, так или иначе, это будет рассмотрено и на этот раз", — сказал Песков, комментируя отношение Кремля к подобной инициативе.

0  0
28.02.2017 14:16
- гость -

- гость - 28 февраля 2017 г. 14:14 На что живет этот вечный оппозиционер? Грантики кормят его семью? Откуда столько свободного времени на вечную оппозицию? Если слишком много свободного времени, лучше бы бедным помог, инвалидам, детям-сиротам.

Во и я про тоже, ха ..борец за справедливость!!! Он что у станка стоит или сварщиком колымит, бездельник он и есть бездельник.

0  0
28.02.2017 14:20
Deckman

- гость - 28 февраля 2017 г. 14:16

А ты что делаешь, кроме того, что с_ерешь тут на амике? Уж не считаешь ли ты свои занятия трудом, а свои 11.80 - честно заработанными деньгами?

0  0
28.02.2017 14:22
- гость -

На что живет этот вечный оппозиционер? Грантики кормят его семью?

На добровольные пожертвования.

0  0
28.02.2017 14:22
Filin

Известный оппозиционер Ильдар Дадин стал не как участник пикетов в поддержку сексуальных меньшинств, в защиту фигурантов "болотного дела", в поддержку "Евромайдана" и Алексея Навального.

а в чем разница? И кому он известен? Пока его не прессанули и не распиарили про этого известного никто и не знал

0  0
28.02.2017 14:23
Алекс

Как могли залакировали. Разительное отличие от того что он сказал сразу по выходу из колонии и кто такие государственные бандиты, может Ильдар по другому сказал? Никаких вопросов о оставлении безнаказанными тех кто лишил свободы невиновного, начиная с законодателей, поправших Конституцию и всех остальных кто совершил преступление в отношении Дадина...

0  0
28.02.2017 14:23
- гость -

Будете на почте почтовые переводы оформлять, присматривайтесь к впереди стоящим. Может быть там в сопроводительной надписи будет написано "С оппозиционным приветом Deckman"

0  0
28.02.2017 14:26
- гость -

а за Стритрейсеров из Германии кто ответит? за что люди пожизненное получили?

0  0
28.02.2017 14:28
- гость -

Deckman 28 февраля 2017 г. 14:20 - гость - 28 февраля 2017 г. 14:16

А ты что делаешь, кроме того, что с_ерешь тут на амике? Уж не считаешь ли ты свои занятия трудом, а свои 11.80 - честно заработанными деньгами?

Вопрос риторический......я на пенсии, свои 25 Родине честно отдал...это раз, а разве Амик себя не позиционирует себя местом куда ....ходют это два, субстанций типа вот этого ...со счастливой мордой в упор не вижу, а в четвертых ты банален и прост со своими(как ты считаешь исключительными)вопросами....

0  0
28.02.2017 14:29
- гость -

А чем он бедным может помочь?

0  0
28.02.2017 14:31
- гость -

- гость - 28 февраля 2017 г. 14:28 В полиции служили-с?

0  0
28.02.2017 14:36
- гость -

- гость - 28 февраля 2017 г. 14:31 - гость - 28 февраля 2017 г. 14:28 В полиции служили-с?

В Органах Внутренних Дел и слава богу, такими клоунами как господин-с опИзиционер не занимался, западло понимаете-с, а что? Есть претензии?

0  0
28.02.2017 14:45
- гость -

- гость - 28 февраля 2017 г. 14:36 Из внутренних органов значит?

0  0
28.02.2017 14:53
- гость -

.....Но я буду бороться за права, прежде всего, осужденных. Я видел своими глазами, как нарушаются их права. Но постараюсь не распыляться, а пока начать работать на одной территории по одному направлению.

Ага, он убил, украл, изнасиловал...его в тюрьму и на баланду, а он за права их бороться будет, ну какой молодец...В цвете набирающего сил правозащитного движения, вору или грабителю уже не дают реального срока, это факт, поэтому сидят самые отъявленные....вот за их желудок он и будет бороться. А он не собирается бороться за права потерпевших например....так это же знания нужны, мужество в конце концов...а тут ори погромче о произволе, коррупции, пытках...это же так интересно обывателю, пока этого обывателя защищаемые Дадиным и иже с ним в темном углу не зажмут да ножичком не почикают.

0  0
28.02.2017 14:53
- гость -

- гость - 28 февраля 2017 г. 14:45 - гость - 28 февраля 2017 г. 14:36 Из внутренних органов значит?

Из них из них, у вас есть готовый вы34сер по этому поводу?

0  0
28.02.2017 14:59
Deckman

- гость - 28 февраля 2017 г. 14:28

>> субстанций типа вот этого ...со счастливой мордой в упор не вижу

Ну да, ну да... Так не видишь, что аж спецом сюда зашел, чтобы высказать свое "фи" по его поводу.

>> а в четвертых ты банален и прост со своими(как ты считаешь исключительными)вопросами

Ну, собственно, я-то свои вопросы тебе исключительными и риторическими отнюдь не считаю, это как раз ты их таковыми считаешь... Ну ладно, раз ты их считаешь риторическими, то все-таки ответь: почему ты думаешь, что он нигде не работает? Кто тебе такое сказал? Или ты считаешь, как персонаж из одной повести, что рабочий - это тот, кто всю жизнь за копейки по пояс в грязи, в дерьме и прочем ворочает всякими железяками, а все остальные - дармоеды?

0  0
28.02.2017 14:59
- гость -

- гость - 28 февраля 2017 г. 14:36

Я вот при Кадре Бекшибаевиче начинал, если тебе это что-то говорит.

0  0
28.02.2017 15:00
- гость -

- гость - 28 февраля 2017 г. 14:53

Я вот при Кадре Бекшибаевиче начинал, если тебе это что-то говорит.

0  0
28.02.2017 15:07
- гость -

- гость - 28 февраля 2017 г. 14:59 - гость - 28 февраля 2017 г. 14:36

Я вот при Кадре Бекшибаевиче начинал, если тебе это что-то говорит.

Абсолютно ничего, а что мне нужно пригнуться!?

0  0
28.02.2017 15:08
- гость -

- гость - 28 февраля 2017 г. 15:07 Историю УВД АК нужно знать.

0  0
28.02.2017 15:11
- гость -

Историю УВД АК нужно знать.

А чем они занимаются?

0  0
28.02.2017 15:12
- гость -

Deckman 28 февраля 2017 г. 14:59

Как много букАв, .....я считаю что все бездельники лезут в защитники прав заключенных, помню одну такую обЧественную организацию в Барнауле "Черная свеча" называлась, какого там сброда только не было. Могу перечислить, некоторые уже прибрались, некоторые сидят, уверяю вас кроме беды они обществу ничего не несли...

0  0
28.02.2017 15:16
- гость -

- гость - 28 февраля 2017 г. 15:07 Историю УВД АК нужно знать.

Я бы даже погуглил, но не буду,не интересно, сейчас такие старички сидят в общественных советах и дуют щеки, когда нес службу названный вами гражданин, одно убийство считалось ЧП краевого масштаба честь ему и уважение..не более.

0  0
28.02.2017 15:20
ололо

"Вот потому я сейчас честно все стараюсь объяснить. Буду стараться БОЛЬШЕ не говорить того, чего не было." =================== на пользу пошла, отсидка-то...

0  0
28.02.2017 15:26
ckfdf

0  0
28.02.2017 15:27
ckfdf

Это с смысле "не работал, не работаю и работать не буду!"

0  0
28.02.2017 15:33
Миротрворeц

А чем этот чел известен? Мож он 35 гектаров земли вспахал и посеял там пшеницу,мож 20 коров купил или 70 хрюшек, не? С его мордой тока с фондов Сораса пастись нада!

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28.02.2017 15:43
Deckman

Миротрворeц 28 февраля 2017 г. 15:33

Засвети свою морду, а мы тут поржем, с чего с ней тебе надо пастись.

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