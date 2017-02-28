Известным оппозиционером Ильдар Дадин стал не как участник пикетов в поддержку сексуальных меньшинств, в защиту фигурантов "болотного дела", в поддержку "Евромайдана" и Алексея Навального. Все это было, но интересующиеся новостями в стране россияне знают его как первого осужденного по новой статье 212.1 УК РФ "Неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".
Сначала он содержался в карельской колонии, позже его перевели в рубцовскую (Алтайский край). В минувшее воскресенье, 26 февраля, Ильдара Дадина выпустили из колонии за полгода до окончания его срока.
Нам удалось встретиться с ним в Барнауле, пока он и его жена Анастасия Зотова еще не вернулись в Подмосковье.
Ильдар вышел из тюрьмы сутки назад. Особенно уставшим он не выглядел, но говорил сбивчиво, не сразу формулируя то, что хотел сказать. Признается, что за последний год, проведенный в колонии, разговаривал очень мало. Не с кем особенно было. Несмотря на это, после выхода он общается с журналистами уже в энный раз, говорит охотно и, как нам показалось, открыто.
Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru
— Ильдар, решение суда об освобождении было для вас неожиданным?
— Да. Я готовился к максимальному сроку. Конечно, рад тому, что меня освободили. Любой день на воле приятнее, чем в колонии.
Но, с другой стороны, это как плевок: на тебе, будь доволен, что отпустили тебя пораньше.
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— В ноябре 2016 года на сайте "Медузы" появилось письмо якобы от вашего имени, где рассказывалось, что в карельской колонии вас пытали, избивали, грозили убийством и изнасилованием. Там много всего было. Что из этого неправда?
— Честно говоря, когда я сам прочитал, мне показалось, что там о другом человеке. Там много неточностей и противоречий. Я понимал, что Настя (супруга — прим. ред.) переживала за меня и пыталась меня спасти (письмо было составлено со слов адвоката Дадина Алексея Липцера — прим. ред.).
Ногами по голове меня там никто не бил. Наоборот, замечал, что, когда падал после начинающихся избиений, почти сразу они прекращались. Я даже удивлялся: вот они – ноги в берцах, можно просто взять и добить. Но при этом били так, чтобы не оставлять следов.
Из текста письма: "11 сентября 2016 года ко мне пришел начальник колонии Коссиев с тремя сотрудниками. Они вместе начали меня избивать. Всего избивали за этот день четыре раза, по 10–12 человек одновременно, били ногами. После третьего избиения опустили голову в унитаз прямо в камере ШИЗО".
И били не 10-12 одновременно, как написано, а находились в помещении 10-12 человек, но били не все. Но видели же все, значит, все соучастники.
Говорит Анастасия Зотова:
— А можно я добавлю? Ты вот говоришь, что я не так написала. А как можно было понять все это по коротким СМС?
Продолжает Ильдар Дадин:
— Да, мне не давали более полно рассказать жене обо всем. Не ее вина, что она так трактовала.
А так еще по письму: холодом действительно пытали, головой в унитаз опускали, избиение начал сам Коссиев (на тот момент начальник исправительной колонии №7 Сергей Коссиев — прим. ред.).
Провокация была с самого начала, с 10 сентября 2016 года. Мне подкинули лезвие, чтобы было основание выдворить меня в ШИЗО. И это продолжалось до последнего дня, пока меня не этапировали 2 декабря 2016 года. Потом месяц и пять дней везли в рубцовскую колонию. 7 января я туда прибыл.
— "Небо и земля", – сказали вы, выйдя из алтайской колонии.
— Сам удивлен, там закон соблюдается. Кормят хорошо. Я даже поправился на четыре килограмма.
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— Ильдар, вы отсидели год в колониях, год в СИЗО. Вы продолжите принимать участие в митингах и пикетах оппозиции, в несанкционированных акциях?
— Естественно! Даже больше в несанкционированных. По Конституции РФ власть — это народ. Если чиновники будут использовать согласование как ограничение моих прав, то я буду выходить (на несанкционированные акции — прим. ред.).
— Вы уже неоднократно говорили журналистам, что будете заниматься правозащитной работой. Каким образом?
— Находясь в колонии, я постоянно думал о более эффективных способах борьбы с ситуацией в стране. Конкретного универсального способа я так и не придумал. Конкретных планов пока нет.
Но я буду бороться за права, прежде всего, осужденных. Я видел своими глазами, как нарушаются их права. Но постараюсь не распыляться, а пока начать работать на одной территории по одному направлению.
Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru
— В Карелии?
— Думаю, да. Мне супруга предложила поселиться в Карелии и там работать. Но я пока не буду рассказывать подробности.
— Как я понимаю, вы планируете принимать участие в работе общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав отбывающих наказание. Как вы это сделаете, если у вас там, как вы сами сказали, было недопонимание?
— Будем стараться. Нет, так будем искать другие формы. Супруга меня поддерживает.
— А на что будете жить? Ведь ОНК не финансируется из бюджета, все поездки по колониям проходят за счет членов ОНК.
— Да? Я этого не знал.
Я понимаю, что сейчас вряд ли найду нормальную работу, если буду продолжать заниматься этой деятельностью. Надеюсь, что в Москве я смогу работать дворником, в "Макдоналдсе", чтобы получать минимальные средства для жизни.
Раньше я считал себя неудачником в социальном плане, у меня не было жилья, дорогой машины. Но потом я понял, что социальный статус определяет не все. И дворник может быть порядочнее, чем лощеный щеголь. Я готов работать на самой нестатусной работе.
Сейчас мне поступают некоторые заманчивые предложения, о которых я не предполагал. Пока не буду об этом рассказывать.
— Какие-то политические предложения вам поступали?
— Пока нет. Но вот что я думаю по этому поводу. Когда наступает кризисный момент, когда выходит масса людей и пытается изменить, должна быть сформирована команда, готовая работать на благо людей. Вот моя стратегическая задача. Если к этому моменту не сформируется команда, то на освободившееся место подлецов придут другие подлецы.
Если будет предложение от тех, кто делает это не из корыстных побуждений, а из морально-нравственных, то я его приму.
Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru
— Ильдар, но давайте честно, в несистемной оппозиции много нечистоплотных, нечестных, иногда даже безумных. Согласны ли вы с этим? И считаете ли вы, что российская оппозиция доросла до реальных дел?
— Сегодня реальной оппозиции у нас нет, есть осколки. Государственные бандиты добились своей цели подавить сопротивление. Часто те, кто реально пытается что-то сделать, делает это неправильно, отторгая от себя народ.
Да, я знаю таких людей. Но я такими методами действовать не буду. Надо сохранять репутацию, даже если ты хочешь на этом зарабатывать. Я не сторонник добиваться цели любыми средствами.
Вот потому я сейчас честно все стараюсь объяснить. Буду стараться больше не говорить того, чего не было.
— На митинги и пикеты вы выходили не один. А остались ли при своих убеждениях ваши сторонники, когда вы получили реальный срок? Я имею в виду рядовых гражданских активистов.
— Не знаю, не могу сказать. Я в это время же был оторван от СМИ и соцсетей. Знаю, что некоторые друзья продолжают борьбу с режимом.
— Но вам писали?
— Да, были письма с поддержкой от простых людей. В этот период они для меня были важнее. Они помогли мне выжить. Было время, когда я думал, что сделал все, что мог, что больше уже не смогу. Думал о том, что нет смысла больше жить, не было стимула. Письма мне помогли. Сейчас у меня много сил.
— Будете пользоваться правом на реабилитацию?
— Пока не знаю как, но да.
О чем еще сказал Ильдар Дадин:
- И в тюрьме, и сейчас у меня есть ощущение, что я не делал зла, я поступал как человек.
- Сейчас мне пытаются сказать, что я герой, святой. Но я не герой, я такой же человек со своими слабостями.
- Я считаю, что борьба за права должна быть основной деятельностью любого человека.
- Когда меня задерживали по административке еще до этого срока, меня сокамерники спрашивали, останусь ли я при своих взглядах, если меня посадят. Я от своих взглядов не отказался и стал даже более убежден в своей правоте. Я уверен, что борюсь за правое дело.
Комментарии
Беги! Беги! Первопристольная для тебя безопаснее!!
Пишут, что Дадин вышел на свободу, но в России нельзя выйти на свободу, можно только сменить режим содержания.
возьмите интервью у Пуси Райтс
а как там C.Удальцов, все еще отбывает?
Если будет -после тюрьмы. НЕ зарекайся ,а то и мужиком можешь после тюрьмы не остаться.
На что живет этот вечный оппозиционер? Грантики кормят его семью? Откуда столько свободного времени на вечную оппозицию? Если слишком много свободного времени, лучше бы бедным помог, инвалидам, детям-сиротам.
Поддерживаете ли вы отмену уголовного наказания за нарушения при проведении митингов?
Инициативы, подобные предложению об отмене статьи УК РФ о нарушении правил проведения митингов, внимательно рассматриваются разными ведомствами, поэтому оно, вероятно, также будет рассмотрено, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова считает необходимым отменить статью УК РФ о нарушении правил проведения митингов, по которой ранее был осужден Ильдар Дадин. "Безусловно, подобные инициативы заслуживают внимания, как правило, они очень внимательно рассматриваются разными ведомствами, которые, в данном случае, должны давать свое заключение, высказывать свою точку зрения. Думаю, что, так или иначе, это будет рассмотрено и на этот раз", — сказал Песков, комментируя отношение Кремля к подобной инициативе.
- гость - 28 февраля 2017 г. 14:14 На что живет этот вечный оппозиционер? Грантики кормят его семью? Откуда столько свободного времени на вечную оппозицию? Если слишком много свободного времени, лучше бы бедным помог, инвалидам, детям-сиротам.
Во и я про тоже, ха ..борец за справедливость!!! Он что у станка стоит или сварщиком колымит, бездельник он и есть бездельник.
- гость - 28 февраля 2017 г. 14:16
А ты что делаешь, кроме того, что с_ерешь тут на амике? Уж не считаешь ли ты свои занятия трудом, а свои 11.80 - честно заработанными деньгами?
На что живет этот вечный оппозиционер? Грантики кормят его семью?
На добровольные пожертвования.
Известный оппозиционер Ильдар Дадин стал не как участник пикетов в поддержку сексуальных меньшинств, в защиту фигурантов "болотного дела", в поддержку "Евромайдана" и Алексея Навального.
а в чем разница? И кому он известен? Пока его не прессанули и не распиарили про этого известного никто и не знал
Как могли залакировали. Разительное отличие от того что он сказал сразу по выходу из колонии и кто такие государственные бандиты, может Ильдар по другому сказал? Никаких вопросов о оставлении безнаказанными тех кто лишил свободы невиновного, начиная с законодателей, поправших Конституцию и всех остальных кто совершил преступление в отношении Дадина...
Будете на почте почтовые переводы оформлять, присматривайтесь к впереди стоящим. Может быть там в сопроводительной надписи будет написано "С оппозиционным приветом Deckman"
а за Стритрейсеров из Германии кто ответит? за что люди пожизненное получили?
Deckman 28 февраля 2017 г. 14:20 - гость - 28 февраля 2017 г. 14:16
А ты что делаешь, кроме того, что с_ерешь тут на амике? Уж не считаешь ли ты свои занятия трудом, а свои 11.80 - честно заработанными деньгами?
Вопрос риторический......я на пенсии, свои 25 Родине честно отдал...это раз, а разве Амик себя не позиционирует себя местом куда ....ходют это два, субстанций типа вот этого ...со счастливой мордой в упор не вижу, а в четвертых ты банален и прост со своими(как ты считаешь исключительными)вопросами....
А чем он бедным может помочь?
- гость - 28 февраля 2017 г. 14:28 В полиции служили-с?
- гость - 28 февраля 2017 г. 14:31 - гость - 28 февраля 2017 г. 14:28 В полиции служили-с?
В Органах Внутренних Дел и слава богу, такими клоунами как господин-с опИзиционер не занимался, западло понимаете-с, а что? Есть претензии?
- гость - 28 февраля 2017 г. 14:36 Из внутренних органов значит?
.....Но я буду бороться за права, прежде всего, осужденных. Я видел своими глазами, как нарушаются их права. Но постараюсь не распыляться, а пока начать работать на одной территории по одному направлению.
Ага, он убил, украл, изнасиловал...его в тюрьму и на баланду, а он за права их бороться будет, ну какой молодец...В цвете набирающего сил правозащитного движения, вору или грабителю уже не дают реального срока, это факт, поэтому сидят самые отъявленные....вот за их желудок он и будет бороться. А он не собирается бороться за права потерпевших например....так это же знания нужны, мужество в конце концов...а тут ори погромче о произволе, коррупции, пытках...это же так интересно обывателю, пока этого обывателя защищаемые Дадиным и иже с ним в темном углу не зажмут да ножичком не почикают.
- гость - 28 февраля 2017 г. 14:45 - гость - 28 февраля 2017 г. 14:36 Из внутренних органов значит?
Из них из них, у вас есть готовый вы34сер по этому поводу?
- гость - 28 февраля 2017 г. 14:28
>> субстанций типа вот этого ...со счастливой мордой в упор не вижу
Ну да, ну да... Так не видишь, что аж спецом сюда зашел, чтобы высказать свое "фи" по его поводу.
>> а в четвертых ты банален и прост со своими(как ты считаешь исключительными)вопросами
Ну, собственно, я-то свои вопросы тебе исключительными и риторическими отнюдь не считаю, это как раз ты их таковыми считаешь... Ну ладно, раз ты их считаешь риторическими, то все-таки ответь: почему ты думаешь, что он нигде не работает? Кто тебе такое сказал? Или ты считаешь, как персонаж из одной повести, что рабочий - это тот, кто всю жизнь за копейки по пояс в грязи, в дерьме и прочем ворочает всякими железяками, а все остальные - дармоеды?
- гость - 28 февраля 2017 г. 14:36
Я вот при Кадре Бекшибаевиче начинал, если тебе это что-то говорит.
- гость - 28 февраля 2017 г. 14:53
Я вот при Кадре Бекшибаевиче начинал, если тебе это что-то говорит.
- гость - 28 февраля 2017 г. 14:59 - гость - 28 февраля 2017 г. 14:36
Я вот при Кадре Бекшибаевиче начинал, если тебе это что-то говорит.
Абсолютно ничего, а что мне нужно пригнуться!?
- гость - 28 февраля 2017 г. 15:07 Историю УВД АК нужно знать.
Историю УВД АК нужно знать.
А чем они занимаются?
Deckman 28 февраля 2017 г. 14:59
Как много букАв, .....я считаю что все бездельники лезут в защитники прав заключенных, помню одну такую обЧественную организацию в Барнауле "Черная свеча" называлась, какого там сброда только не было. Могу перечислить, некоторые уже прибрались, некоторые сидят, уверяю вас кроме беды они обществу ничего не несли...
- гость - 28 февраля 2017 г. 15:07 Историю УВД АК нужно знать.
Я бы даже погуглил, но не буду,не интересно, сейчас такие старички сидят в общественных советах и дуют щеки, когда нес службу названный вами гражданин, одно убийство считалось ЧП краевого масштаба честь ему и уважение..не более.
"Вот потому я сейчас честно все стараюсь объяснить. Буду стараться БОЛЬШЕ не говорить того, чего не было." =================== на пользу пошла, отсидка-то...
Это с смысле "не работал, не работаю и работать не буду!"
А чем этот чел известен? Мож он 35 гектаров земли вспахал и посеял там пшеницу,мож 20 коров купил или 70 хрюшек, не? С его мордой тока с фондов Сораса пастись нада!
Миротрворeц 28 февраля 2017 г. 15:33
Засвети свою морду, а мы тут поржем, с чего с ней тебе надо пастись.