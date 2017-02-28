Следователи инициировали проверку в отношении специалистов органов системы профилактики из-за случая, произошедшего накануне в Табунском районе, где подросток пошел в школу без обуви. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

В ведомстве поясняют, что мать отправила своего 15-летнего сына без обуви в школу из села Забавное в Славгород. Туда подростка подвез родственник, а назад парень пошел пешком. Его заметила полиция.

Следствие даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чьи обязанности входило осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями, и должностных лиц школы.