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Новости

Мать из алтайского села отправила сына босиком в школу в Славгород

, ИА "Амител"
До образовательного учреждения подростка довез родственник, а назад он пошел пешком

Следователи инициировали проверку в отношении специалистов органов системы профилактики из-за случая, произошедшего накануне в Табунском районе, где подросток пошел в школу без обуви. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

В ведомстве поясняют, что мать отправила своего 15-летнего сына без обуви в школу из села Забавное в Славгород. Туда подростка подвез родственник, а назад парень пошел пешком.  Его заметила полиция.

Следствие даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чьи обязанности входило осуществление профилактической работы  с неблагополучными семьями, и должностных лиц школы.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

28.02.2017 13:38
- гость -

скоро как после войны будут - кто раньше встал- того и сапоги(((

0  0
28.02.2017 13:39
- гость -

Да уж , забавное село-Забавное.

0  0
28.02.2017 13:41
- гость -

Валенки стоют нынче 1500.

0  0
28.02.2017 13:42
- гость -

А 1500 разделить на 50 это=30 фунфыриков.

0  0
28.02.2017 13:42
- гость -

Реалии достигнутых результатов нашей несокрушимой партии.

0  0
28.02.2017 13:49
- гость -

Может это Порфирий подрастающий.... При чем здесь партия?

0  0
28.02.2017 13:50
- гость -

- гость - 28 февраля 2017 г. 13:42 Страшно далеки Вы от народа. В деревнях фунфырики за деньги не покупают. Брюква, дрожжи и вода, вот ингредиенты для адской воды.

0  0
28.02.2017 13:50
- гость -

Это результат неравномерного распределения благ, произошедшего в следствие только внешнего воздействия!

0  0
28.02.2017 13:57
- гость -

- гость - 28 февраля 2017 г. 13:50 С какой стороны на это посмотреть! "Они" считают, что все по справедливости, даже Голодец озаботилась благосостоянием нищеты.

0  0
28.02.2017 13:58
ПЖиВ

У нас денех нет, держитесь! Щас облегации наштампуем и Вам продадим

0  0
28.02.2017 14:01
- гость -

Село Забавное расположено в 4-х км от райцентра Табуны. Если 15-летний ребёнок учится в Славгороде, то видимо он учится в 11-й школе-интернате "для особо неодарённых детей" или его родители лишены родительских прав. Учитывая отправку ребёнка зимой без обуви в дорогу, это явное доказательство, что его мама тоже была ученицей той же школы и была выгнана из неё за академическую неуспеваемость. ДБ...(С.Лавров)

0  0
28.02.2017 14:34
- гость -

Итогом программы «Россия без сирот» 2013 года детского омбудсмена Павла Астахова стала ликвидация специализированных детских домов с индивидуальным подходом к воспитанникам, фиктивное сокращение численности сирот, а также "галочки" в отчетах чиновников.

0  0
28.02.2017 14:50
- гость -

Скаления

0  0
28.02.2017 14:58
- гость -

28.02.2017 14:34 - гость -

А теперь подтверди то, что ты придумал только что

0  0
28.02.2017 15:04
То 14:58

Читай на здоровье.

https://newsrussia.today/society/5580-utopicheskaya-programma-rossiya-bez-sirot-obrekla-detey-na-novye-nevzgody.html

0  0
28.02.2017 15:11
- гость -

может это будущий ломоносов или горький запамятовал кто из них босиком за обозом с рыбой шел в москву

0  0
28.02.2017 15:24
- гость -

28.02.2017 15:04 То 14:58 Читай на здоровье.

Прочитал. Пустомельство без единой подтверждающей ссылки.

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