Следователи инициировали проверку в отношении специалистов органов системы профилактики из-за случая, произошедшего накануне в Табунском районе, где подросток пошел в школу без обуви. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
В ведомстве поясняют, что мать отправила своего 15-летнего сына без обуви в школу из села Забавное в Славгород. Туда подростка подвез родственник, а назад парень пошел пешком. Его заметила полиция.
Следствие даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чьи обязанности входило осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями, и должностных лиц школы.
Комментарии
скоро как после войны будут - кто раньше встал- того и сапоги(((
Да уж , забавное село-Забавное.
Валенки стоют нынче 1500.
А 1500 разделить на 50 это=30 фунфыриков.
Реалии достигнутых результатов нашей несокрушимой партии.
Может это Порфирий подрастающий.... При чем здесь партия?
- гость - 28 февраля 2017 г. 13:42 Страшно далеки Вы от народа. В деревнях фунфырики за деньги не покупают. Брюква, дрожжи и вода, вот ингредиенты для адской воды.
Это результат неравномерного распределения благ, произошедшего в следствие только внешнего воздействия!
- гость - 28 февраля 2017 г. 13:50 С какой стороны на это посмотреть! "Они" считают, что все по справедливости, даже Голодец озаботилась благосостоянием нищеты.
У нас денех нет, держитесь! Щас облегации наштампуем и Вам продадим
Село Забавное расположено в 4-х км от райцентра Табуны. Если 15-летний ребёнок учится в Славгороде, то видимо он учится в 11-й школе-интернате "для особо неодарённых детей" или его родители лишены родительских прав. Учитывая отправку ребёнка зимой без обуви в дорогу, это явное доказательство, что его мама тоже была ученицей той же школы и была выгнана из неё за академическую неуспеваемость. ДБ...(С.Лавров)
Итогом программы «Россия без сирот» 2013 года детского омбудсмена Павла Астахова стала ликвидация специализированных детских домов с индивидуальным подходом к воспитанникам, фиктивное сокращение численности сирот, а также "галочки" в отчетах чиновников.
Скаления
28.02.2017 14:34 - гость -
А теперь подтверди то, что ты придумал только что
Читай на здоровье.
https://newsrussia.today/society/5580-utopicheskaya-programma-rossiya-bez-sirot-obrekla-detey-na-novye-nevzgody.html
может это будущий ломоносов или горький запамятовал кто из них босиком за обозом с рыбой шел в москву
28.02.2017 15:04 То 14:58 Читай на здоровье.
Прочитал. Пустомельство без единой подтверждающей ссылки.