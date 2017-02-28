Фото: altairegion22.ru
Работу дорожных служб в Алтайском крае контролируют специалисты министерства строительства, транспорта и ЖКХ региона. Несмотря на обильные осадки, нормы по содержанию трасс соблюдаются.
Как отмечают в пресс-аппарате региональных властей, очередная проверка деятельности дорожников прошла накануне в Зональном районе на базе Юго-Восточного ДСУ, которое отвечает за содержание более 2,5 тысяч километров трасс.
В зоне ответственности ДСУ находятся 10 районов, включая участки Чуйского тракта и туристических направлений "Бийск – Белокуриха" и "Белокуриха – субкластер "Белокуриха-2".
Начальник предприятия Максим Степин констатирует, что эта зима богата на осадки. "В борьбе с их последствиями задействованы все наши сотрудники – почти 700 человек. Благодаря их трудам состояние дорог на подведомственных нам территориях всегда соответствовало установленным нормам. Во время буранов и метелей на дороги одновременно выводили до 180 единиц спецтехники", – подчеркивает руководитель ДСУ.
В момент неблагоприятных метеоусловий сотрудники дорожных служб Алтайского края вынуждены переходить на круглосуточный режим работы.
Нормативы предписывают дорожникам при обильных снегопадах и сильных метелях сначала обеспечивать проезд по федеральным трассам. После этого в течение четырех-шести часов чистят региональные дороги.
Расчистка транспортных магистралей к населенным пунктам в отдаленной местности занимает до 24 часов.
Комментарии
Брехня! 20-22.02.2017 Поспелиха-Курья-Змеиногорск дороги нет. 23-26.02.2017 тоже сообщение "Сделан прокол" и два объезда по полям. 28.02.2017 поля растаяли, грязь неимоверная, на автомойке доплачивал за помывку. Это не базар, есть фото и видео свидетельства! ПОЗОР АВТОДОРУ!!!