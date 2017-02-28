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Работу дорожных служб в Алтайском крае контролируют специалисты министерства строительства, транспорта и ЖКХ региона. Несмотря на обильные осадки, нормы по содержанию трасс соблюдаются.

Как отмечают в пресс-аппарате региональных властей, очередная проверка деятельности дорожников прошла накануне в Зональном районе на базе Юго-Восточного ДСУ, которое отвечает за содержание более 2,5 тысяч километров трасс.

В зоне ответственности ДСУ находятся 10 районов, включая участки Чуйского тракта и туристических направлений "Бийск – Белокуриха" и "Белокуриха – субкластер "Белокуриха-2".

Начальник предприятия Максим Степин констатирует, что эта зима богата на осадки. "В борьбе с их последствиями задействованы все наши сотрудники – почти 700 человек. Благодаря их трудам состояние дорог на подведомственных нам территориях всегда соответствовало установленным нормам. Во время буранов и метелей на дороги одновременно выводили до 180 единиц спецтехники", – подчеркивает руководитель ДСУ.

В момент неблагоприятных метеоусловий сотрудники дорожных служб Алтайского края вынуждены переходить на круглосуточный режим работы.

Нормативы предписывают дорожникам при обильных снегопадах и сильных метелях сначала обеспечивать проезд по федеральным трассам. После этого в течение четырех-шести часов чистят региональные дороги.

Расчистка транспортных магистралей к населенным пунктам в отдаленной местности занимает до 24 часов.