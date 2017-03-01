

Барнаульский ипподром живет и активно осуществляет производственную и развлекательную деятельность в летний период. Зимние мероприятия редки, но для зрителей они являются уникальными. Уже вошло в традицию проводить на ипподроме различные мероприятия: "Алтайскую зимовку", соревнования по мотоскийорингу, трековые автомобильные гонки, забеги ездовых собак в упряжках и не только. Они вызывают большой интерес у зрителей. Все это подтолкнуло руководство ипподрома к созданию масштабного мероприятия зимней конной тематики.

В 2017 году по инициативе коневладельцев Алтая состоится первый в истории ипподромного дела России Малый Сибирский Круг. Одиннадцатого февраля прошел первый этап в Новосибирске, 25 февраля – второй этап в Белокурихе на ипподроме "Алтай", и 5 марта состоится финал "Большие бега" на Барнаульском ипподроме.

Ипподром широко и разнопланово представит свою конную тематику: чемпионат наездников в рамках матчевой встречи "Центральная Россия – Сибирь"; показательные выступления спортсменов-конников; заезд под управлением прекрасных наездниц Сибирского региона, посвященный Международному женскому дню 8 Марта; соревнования "На мощность прыжка"; заезд "потешных и веселых" русских троек из пони, катание на лошадях и пони, в санях и верхом. К услугам зрителей детская анимационная площадка, кафе, тотализатор. Для любителей фотосессий и селфи организованы оригинальные тематические площадки. Завершит это мероприятие лотерея, в которой среди других призов будут разыграны iPad и IPhone.

Подробную информацию о программе праздника можно узнать на сайте либо по телефонам: 52-37-65; 52-37-66.