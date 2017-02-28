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Конгресс США в ближайшее время должен рассмотреть законопроект о переименовании части Висконсин-авеню напротив здания российского посольства в Вашингтоне в честь оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом пишет ТАСС.

Этот законопроект составил сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио. Улица в честь российского оппозиционера может носить имя Немцов Плаза. Если улица получит такое название, то, соответственно, посольство России будет расположено по новому адресу.

Рубио объяснил такое решение желанием оставить память о Немцове и ради всех россиян, сражающихся за свои демократические права.

Напомним, 27 февраля 2017 года исполнилось ровно два года с даты трагической гибели Бориса Немцова, известного в России оппозиционера, в прошлом вице-премьера правительства РФ. Убийство произошло 27 февраля 2015 года около 23.40 по московскому времени на Большом Москворецком мосту. Неизвестный застрелил Немцова на глазах его спутницы, 23-летней девушки из Киева Анны Дурицкой. Стрелял в спину, а потом сразу же сел в белую легковушку и скрылся с места. Немцов и Дурицкая шли в сторону его квартиры в Замоскворечье после ужина в кафе в ГУМе.