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Житель Барнаула предстал перед судом за кражу коллекционных шахмат из натуральной слоновой кости и драгоценностей из квартиры, где он делал ремонт.
Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, ущерб, причиненный хозяйке квартиры, превысил 600 тысяч рублей. Потерпевшая сообщила, что похищенные шахматы были фамильной ценностью и передавались из поколения в поколение по наследству.
Примечательно, что обвиняемый признал вину полностью, однако местонахождение шахмат и ювелирных изделий установить не удалось.
Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на два года и один месяц в колонии общего режима.
Также суд удовлетворил требования о взыскании с осужденного суммы материального ущерба.
Комментарии
Теперь два года в шахматы из хлеба играть будет.
ну так работая она заработал бы 15тыс в мес - проезд еда жилье, итого на себя тысячи 3 остается сейчас жилье бесплатно еда бесплатно и заработок в месяц ничего не делая вышел 25тыс а расходов ноль.
Ну так оказывается работяги наши разбираются в антиквариате?