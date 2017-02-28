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Житель Барнаула предстал перед судом за кражу коллекционных шахмат из натуральной слоновой кости и драгоценностей из квартиры, где он делал ремонт.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, ущерб, причиненный хозяйке квартиры, превысил 600 тысяч рублей. Потерпевшая сообщила, что похищенные шахматы были фамильной ценностью и передавались из поколения в поколение по наследству.

Примечательно, что обвиняемый признал вину полностью, однако местонахождение шахмат и ювелирных изделий установить не удалось.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на два года и один месяц в колонии общего режима.

Также суд удовлетворил требования о взыскании с осужденного суммы материального ущерба.