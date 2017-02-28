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Двое подростков из России – брат и сестра – попали в ДТП на курорте Паттайя в Таиланде, сообщает ТАСС.
Известно, что детям 14 и 16 лет. Они ехали на мотороллере, когда на перекрестке их сбил автобус. Подростки получили серьезные травмы и были немедленно госпитализированы. Оба ребенка находятся в коме, за их жизнь борются врачи.
По данным издания, пострадавшие уже давно вместе со своей семьей живут в Паттайе, поэтому лечение будет продолжено в Таиланде.
Комментарии
Порядок слов просто забубенный! На журфаке русский уже не преподают?
Другое дело