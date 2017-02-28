Фото: fhr.ru

Легендарный советский хоккеист Владимир Петров скончался в ночь на вторник, 28 февраля, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Ему было 69 лет. Владимир Петров был двукратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира, одиннадцатикратным чемпионом СССР.

"Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Петрова, коллегам и всем, кто знал его и работал с ним", – сказано в сообщении.

