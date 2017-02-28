Вторник, 28 Февраль, 15:46

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,94
€ 61,26
Brent
$ 51,5
3°
Обь
26см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост – 2017Паводок на Алтае – 2017 Крушение вертолета над Телецким озером
Новости

Скончался легендарный советский хоккеист Владимир Петров

, ИА "Амител"
Владимиру Петрову было 69 лет

Фото: fhr.ru

Легендарный советский хоккеист Владимир Петров скончался в ночь на вторник, 28 февраля, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Ему было 69 лет. Владимир Петров был двукратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира, одиннадцатикратным чемпионом СССР.

"Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Петрова, коллегам и всем, кто знал его и работал с ним", – сказано в сообщении.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

28.02.2017 15:34
Filin

Вечная память великому спортсмену. Помню, как с канадцами рубился, как его и Михайлова на 10 минут на скамейку за маты отправляли. А какие голы великолепные почти от синей линии забивал...

0  0
28.02.2017 15:38
- гость -

Да...такой был замах клюшки перед щелчком)))Соперники дрожжали)))Царствие небесное....

0  0
28.02.2017 15:42
- гость -

Великий был хоккеист. Земля пухом.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
15:34
"Газпром" назвал цену, по которой будет продавать газ в Европу 0
15:30
Очный курс обучения продвижению в интернете запускается в Барнауле 0
15:26
Главбуха рубцовского детсада ждет суд за хищение более 600 тысяч рублей 0
15:24
Жители дома с рухнувшей крышей в Барнауле вернулись в квартиры – чиновник 0
15:15
Скончался легендарный советский хоккеист Владимир Петров 3
15:03
Улицу в Вашингтоне могут назвать в честь Бориса Немцова 4
14:52
Дорожники на Алтае соблюдают нормативы, несмотря на сильные осадки – власти 1
14:34
Барнаулец украл шахматы из слоновой кости и драгоценности на 600 тыс. руб. 3
14:24
Стоп-кадр. Последний день зимы 0
14:18
Что произошло с актером Николаем Караченцовым? Подробности ДТП 4
14:12
Трамп заявил бизнесменам, что уже около десяти лет не звонил в Россию 6
14:02
Сеть "ВКонтакте" не позволяла загружать фото и слушать музыку из-за сбоя 0
13:51
Останусь оппозиционером даже после тюрьмы. Интервью с Дадиным на Amic.ru 34
13:35
Мать из алтайского села отправила сына босиком в школу в Славгород 17
13:23
Не упустить момент и искать возможности: губернатор Карлин работает в Сочи 7
13:17
"Сборная ветеранов БОЗ" выиграла фестиваль команд Лиги "КВН-Алтай" 1
13:12
Крыша сельской школы обрушилась в Томской области 2
13:01
Покаянный канон Андрея Критского: чему учит и когда читается? 2
12:50
Сенат США утвердил 79-летнего миллиардера на должность министра торговли 0
12:34
Вакансия врача скорой помощи оказалась одной из самых денежных в Барнауле 11
12:24
СМИ назвали имя человека, перепутавшего конверты на "Оскаре" 1
12:18
Стена и часть крыши обрушились у очередного жилого дома в Бийске 2
12:15
Суд начал процедуру банкротства Алтайской академии экономики и права 13
12:04
Два стритрейсера в Берлине получили пожизненный срок за гонки в городе 8
11:53
Барнаулец сжег сарай друга и погубил двух телят. Фото 4
11:40
Чем новая Nokia 3310 отличается от своей предшественницы? 17
11:33
Бийчанина избили до обморока и забрали у него телефон и цепочку 7
11:30
Компания Tele2 подводит итоги работы за 2016 год 1
11:24
"Экипаж", "Елки-5", "Викинг": россияне назвали самые запоминающиеся фильмы 9
11:16
Авиационная дивизия особого назначения появилась в Подмосковье 9
11:02
Виталий Кличко объяснил обрушение моста в Киеве "усталостью от времени" 2
10:50
Смотреть можно, снимать нельзя: процесс над Денисовым стал более закрытым 5
10:37
Построй мечту: совместный проект "Стройберга" и Amic.ru 0
10:30
Новый магазин "Эльдорадо" торжественно откроется 2 марта 7
10:22
"ПолитУправление" пророчит отставку еще трех губернаторов 4
10:13
Алтайские власти зарезервировали 100 миллионов рублей на паводок 2017 года 2
10:04
Голодец считает, что в школах России нужно уйти от "прямоугольной" модели 30
09:53
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Горном Алтае в ночь на 28 февраля 3
09:36
Власти Барнаула опасаются подтоплений в Индустриальном районе 20
09:30
Рекламная группа "Продвижение" оформила новое кафе 0
09:27
Россиянина заподозрили в убийстве 30 кошек в Турции 6
09:14
Трактор К-700 въехал в легковой автомобиль в Барнауле. Фото 9
09:03
Чем пост отличается от диеты и разрешается ли во время него интимная жизнь? 24
08:50
Последний зимний день начался в Барнауле с восьмибалльных пробок 1
08:35
Десять пожарных тушили горящий жилой дом в Новоалтайске 0
08:30
Маленькие именинники смогут бесплатно посетить "Игрополис" 0
08:17
Видео с места ДТП с участием Николая Караченцова появилось в интернете 14
07:48
Если Навальный возглавит Россию, она закончится – писатель Николай Стариков 52
07:33
Алтай является стабилизатором климата для больших территорий Земли – ученый 6
07:04
Квартиру с дизайнерским ремонтом продают в Барнауле за 11,5 млн руб. Фото 16
06:32
Генпрокуратура заявила о рекордном снижении преступности в России 10
06:01
Карантин по гриппу и ОРВИ отменили в Алтайском крае в последний день зимы 0
05:07
Последний день зимы в Алтайском крае пройдет под знаком снега и тепла 1
03:14
Детский сад может навредить психике ребенка – ученые 79
02:01
Ученые предрекли миру гендерную революцию, которая сотрет половые различия 13
01:06
Живого человека показали на "Оскаре" в ролике с покойными знаменитостями 0
00:12
Что съесть, чтобы похудеть, или Секрет питания для идеальной фигуры 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.