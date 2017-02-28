Фото: fhr.ru
Легендарный советский хоккеист Владимир Петров скончался в ночь на вторник, 28 февраля, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
Ему было 69 лет. Владимир Петров был двукратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира, одиннадцатикратным чемпионом СССР.
"Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Петрова, коллегам и всем, кто знал его и работал с ним", – сказано в сообщении.
Комментарии
Вечная память великому спортсмену. Помню, как с канадцами рубился, как его и Михайлова на 10 минут на скамейку за маты отправляли. А какие голы великолепные почти от синей линии забивал...
Да...такой был замах клюшки перед щелчком)))Соперники дрожжали)))Царствие небесное....
Великий был хоккеист. Земля пухом.