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Главный бухгалтер одного из детских садов Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в хищении более 600 тысяч рублей.

Как сообщили в краевой прокуратуре, женщине инкриминируют мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения.

Согласно версии следствия, в период 2012-2015 годов обвиняемая внесла в электронные реестры заранее ложные сведения о якобы полагающихся ей к выплате в качестве заработной платы средств на сумму более 600 тысяч рублей.

В итоге дошкольному бюджетному учреждению был причинен ущерб в крупном размере. Женщине грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.