Фото: ykt.ru
Главный бухгалтер одного из детских садов Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в хищении более 600 тысяч рублей.
Как сообщили в краевой прокуратуре, женщине инкриминируют мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения.
Согласно версии следствия, в период 2012-2015 годов обвиняемая внесла в электронные реестры заранее ложные сведения о якобы полагающихся ей к выплате в качестве заработной платы средств на сумму более 600 тысяч рублей.
В итоге дошкольному бюджетному учреждению был причинен ущерб в крупном размере. Женщине грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.
Комментарии
В Алейском районе бухгалтеры комитета по образованию похитили 5 млн. руб. - не платили педагогам стимулирующие. Вряд ли кто-нибудь будет реально осужден, пожурят и дело кончится. А тут какие-то 600 тысяч - мелочь.
Детские сады выживают за счет пожертвований нормальных родителей( есть жмоты ),а рвачи и коррупционеры и туда протянули свои лохматые ручищи!Позорррр!!!!
28.02.2017 16:25 Сельский учитель
добровольный взнос у нас в садике 300 рублей. 4 группы по 25 (в среднем) человек. садик может выжить на 30 тысяч? при том что некоторые не платят