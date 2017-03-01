27 февраля начался самый важный православный пост – Великий пост. Наибольшие лишения в это время человек несет в пище: запрещается употреблять мясо, молочные продукты, яйца, алкоголь. В нестрогие дни разрешается рыба, вино и подсолнечное масло. Компания "Диво Алтая" рассказала, как производят растительное масло и как не ошибиться с его выбором.

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