Фото: Александра Черданцева. Amic.ru

Зимняя зерновая конференция, десятая по счету, стартовала в алтайском городе-курорте Белокуриха. Она будет идти 2 и 3 марта.

На самой крупной за Уралом экспертной площадке собрались представители компаний из Алтайского, Красноярского, Пермского краев, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Курганской, Томской, Ростовской, Московской областей, Москвы, Казахстана. В числе экспертов руководители крупнейших зерноперерабатывающих предприятий, зернотрейдеры, сельхозтоваропроизводители, производители и дилеры оборудования для пищевой промышленности, компании сферы услуг для АПК.

Открывая конференцию, вице-президент Союза зернопереработчиков Алтая, генеральный директор объединения зерноперерабатывающих предприятий АО "Грана" Валерий Гачман напомнил про рекордный урожай пшеницы в России этого сезона – более 73 млн тонн. Рекордным стал урожай кукурузы, зернобобовых.

Однако сохраняется неопределенность с качеством пшеницы.

"Катастрофы в дефиците качественного продовольственного зерна явно нет, нет и дефицита качественной муки", – добавил он.

Участие в зерновой конференции принимают также заместитель Председателя Внешэкономбанка, член Правления Андрей Клепач, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, генеральный директор ООО "ПроЗерно" Владимир Петриченко, Президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган, известный экономист Евгений Гавриленков и другие.

А вот представителей Министерства сельского хозяйства России в этом году нет. Как раз в это время в Сочи проходит экономический форум.

Кстати, в ближайшее время состоится встреча главы Минсельхоза Александра Ткачева и губернатора Алтайского края Александра Карлина, где будет обсуждаться увеличение лимита льготного кредитования АПК.

В программе зерновой конференции – макроэкономика и господдержка АПК, развитие внутренних и внешних рынков сбыта, развитие сельского хозяйства в Сибирском федеральном округе, конъюнктура рынка зерна, итоги аграрного года.

Организаторами конференции являются правительство Алтайского края, Союз зернопереработчиков Алтая, ООО "Алтайские мельницы", Институт конъюнктуры аграрного рынка и ООО "ПроЗерно". Поддержку оказывает Министерство сельского хозяйства РФ.