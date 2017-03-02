Четверг, 2 Март, 12:09

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,38
€ 61,54
Brent
$ 51,5
-1°
Обь
28см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Великий пост – 2017Крушение вертолета над Телецким озером
Новости

Зимняя зерновая конференция в десятый раз стартовала в Белокурихе

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Участие в ней принимают десятки экспертов

Фото: Александра Черданцева. Amic.ru

Зимняя зерновая конференция, десятая по счету, стартовала в алтайском городе-курорте Белокуриха. Она будет идти 2 и 3 марта.

На самой крупной за Уралом экспертной площадке собрались представители компаний из Алтайского, Красноярского, Пермского краев, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Курганской, Томской, Ростовской, Московской областей, Москвы, Казахстана. В числе экспертов руководители крупнейших зерноперерабатывающих предприятий, зернотрейдеры, сельхозтоваропроизводители, производители и дилеры оборудования для пищевой промышленности, компании сферы услуг для АПК.

Открывая конференцию, вице-президент Союза зернопереработчиков Алтая, генеральный директор объединения зерноперерабатывающих предприятий АО "Грана" Валерий Гачман напомнил про рекордный урожай пшеницы в России этого сезона – более 73 млн тонн. Рекордным стал урожай кукурузы, зернобобовых.

Однако сохраняется неопределенность с качеством пшеницы.

"Катастрофы в дефиците качественного продовольственного зерна явно нет, нет и дефицита качественной муки", – добавил он. 

Участие в зерновой конференции принимают также заместитель Председателя Внешэкономбанка, член Правления Андрей Клепач, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, генеральный директор ООО "ПроЗерно" Владимир Петриченко, Президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган, известный экономист Евгений Гавриленков и другие.

А вот представителей Министерства сельского хозяйства России в этом году нет. Как раз в это время в Сочи проходит экономический форум.

Кстати, в ближайшее время состоится встреча главы Минсельхоза Александра Ткачева и губернатора Алтайского края Александра Карлина, где будет обсуждаться увеличение лимита льготного кредитования АПК.

В программе зерновой конференции – макроэкономика и господдержка АПК, развитие внутренних и внешних рынков сбыта, развитие сельского хозяйства в Сибирском федеральном округе, конъюнктура рынка зерна, итоги аграрного года.

Организаторами конференции являются правительство Алтайского края, Союз зернопереработчиков Алтая, ООО "Алтайские мельницы", Институт конъюнктуры аграрного рынка и ООО "ПроЗерно". Поддержку оказывает Министерство сельского хозяйства РФ.

Читайте также в сюжете: Зимняя зерновая конференция - 2017
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
11:53
Число нелегальных кредиторов в России выросло вдвое в 2016 году – СМИ 1
11:36
Все отделения перинатального центра "ДАР" в Барнауле заработают в апреле 4
11:24
Disney впервые покажет персонажа-гея в мюзикле "Красавица и чудовище" 8
11:16
Жительница Алтая, покупая снегоуборочную машину, лишилась 26 тыс. рублей 1
11:01
Дыру в потолке многоквартирного дома в Барнауле объяснили ремонтом чердака 9
10:52
Facebook научился определять склонных к суициду пользователей 0
10:47
Алтайские власти рассказали о выросшем в 2017 году финансировании культуры 5
10:46
Зимняя зерновая конференция в десятый раз стартовала в Белокурихе 0
10:33
Барнаулец живет в припаркованном Mercedes-Benz – очевидцы 32
10:30
Кофейня нового формата открылась в Барнауле 2
10:26
Циркуляция молодой крови: губернатор высказался о миграции в Алтайском крае 29
10:14
Вице-премьер Щукин рассказал о небывалом ажиотаже на алтайские спектакли 3
10:03
Массовое ДТП под Барнаулом спровоцировало огромную пробку. Фото 4
10:00
Компания МТС увеличила скорость мобильного интернета в крае 5
09:54
Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в мини-сериале "Мелроуз" 0
09:51
Очевидцы: потолок обрушился в подъезде дома в Барнауле. Фото 3
09:38
Поставки российской водки в США начнутся в марте 16
09:27
Стритрейсерша Багдасарян пойдет под суд за поддельный больничный лист 16
09:16
Загоревшийся автомобиль в Рубцовске потушили до прибытия пожарных 0
09:00
Глобальная распродажа коллекций бренда Tamaris 4
08:59
Порошенко требует усилить санкции против тех, кто "украл" украинские заводы 3
08:50
"Стартап" для начинающих политиков запустили в Барнауле 5
08:39
Барнаульцев утром 2 марта ждут семибалльные пробки 1
08:19
Обращение Трампа к Конгрессу США оказалось популярнее "Оскара" 3
08:06
Политтехнологи посоветовали оппозиции "утереть сопли и работать" 15
08:00
Что должна сделать каждая девушка, чтобы быть готовой к весне? 2
07:53
Премьерный спектакль "Иллюзии" Ивана Стебунова в МТА покажут в начале марта 0
07:36
Стареющий Росомаха, "Зверопой" и другие премьеры недели 0
07:23
Сила печатного слова. Как статья Сталина остановила крестьянские бунты 102
07:04
Квартиру с высокими потолками продают в центре Барнаула за 9 млн руб. Фото 19
06:47
Первые три кандидата заявились на праймериз "Единой России" в Барнауле 19
06:22
Каждая восьмая нелегальная свалка в Алтайском крае находится в Барнауле 1
06:01
"Это нам по плечу": на сколько вырастет зарплата жителей края в 2017 году? 23
05:04
Похолодание пришло в Алтайский край 2 марта 0
04:05
Почему пост – это не диета и не вегетарианство? 3
03:03
Вышел новый устрашающий трейлер фильма "Чужой: Завет" Ридли Скотта 0
02:05
Россия выделила $225 млн на стабилизацию бюджета Киргизии 13
01:54
Росстат рассказал, сколько зарабатывают чиновники в России 4
01:05
Китай планирует изучить Марс и высадить зонд на один из его спутников 0
00:17
Мужчинам на заметку: какие женщины склонны к изменам? 9
23:02
Извержение вулкана Этна началось на Сицилии. Видео 0
22:06
Должность "секс-царя" ввели в Испании для улучшения демографии 0
21:11
Однополые браки легализовали в Финляндии 1
20:13
Путин признал неэффективность антидопинговой системы в России 0
19:49
Лидер ИГ признал поражение группировки в Ираке – СМИ 0
19:23
Матвиенко сообщила о подготовке встречи Путина и Трампа 0
19:08
Коротко о главном: "закрытие" дела Денисова, ремонт дорог и приход весны
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 1 марта
18:44
В Кремле объяснили национализацию предприятий в ДНР и ЛНР поведением Киева 1
18:26
Мошенники заменили деньги пенсионеров в Барнауле купюрами "банка приколов" 0
18:07
Алтайский край получит более 5,5 млрд руб. в качестве федеральных субсидий 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.