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Новости

"Газпром" назвал цену, по которой будет продавать газ в Европу

, ИА "Амител"
Экспортная цена на голубое топливо запланирована в диапазоне 180-190 долларов за тысячу кубометров

Фото: amdn.news

Цену на газ для экспорта в Евросоюз, заложенную на 2017 год, обозначили в "Газпроме", передает РИА Новости.

По словам заместителя председателя правления компании Александра Медведева, цена может составить 180-190 долларов за тысячу кубометров.

В минувшем году в среднем Европа платила за топливо 167 долларов за тысячу кубов. "Европа была, есть и остается приоритетным рынком для "Газпрома", – отметил Александр Медведев.

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Также он уточнил, что на европейском рынке "Газпром" увеличил свою долю с 31%, как это было в 2015 году, до 34% по итогам 2016-го.

Также отмечается, что компания-гигант нарастила объем поставок газа в дальнее зарубежье на 12,5%. В абсолютном выражении это более 179,3 миллиарда кубометров.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.02.2017 16:54
Дядька

А почём газ для народишка?

0  0
28.02.2017 17:27
- гость -

Для народишка есть дрова и уголь, начнем с этого, а кому дойдет газ, цена будет не сильно ниже!

0  0
28.02.2017 17:33
- гость -

5.6 куб в крае

0  0
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