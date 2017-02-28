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Цену на газ для экспорта в Евросоюз, заложенную на 2017 год, обозначили в "Газпроме", передает РИА Новости.

По словам заместителя председателя правления компании Александра Медведева, цена может составить 180-190 долларов за тысячу кубометров.

В минувшем году в среднем Европа платила за топливо 167 долларов за тысячу кубов. "Европа была, есть и остается приоритетным рынком для "Газпрома", – отметил Александр Медведев.

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Также он уточнил, что на европейском рынке "Газпром" увеличил свою долю с 31%, как это было в 2015 году, до 34% по итогам 2016-го.

Также отмечается, что компания-гигант нарастила объем поставок газа в дальнее зарубежье на 12,5%. В абсолютном выражении это более 179,3 миллиарда кубометров.