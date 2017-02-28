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Министр труда России Максим Топилин заявил, что в нашу страну нужно вернуть страховку от безработицы. Говоря об этом, он напомнил, что много стран живут по такой системе, пишет РБК.
Также министр подчеркнул, что такая страховка была в России до 2001 года. По его расчетам, нужно отчислять только 1% с фонда зарплаты. Это позволит защитить людей, оставшихся без заработка.
По словам Топилина, сейчас максимальное пособие по безработице составляет 4900 рублей. В России на это уходит 41 миллиард в год, а в 2017 году эта цифра сократится до 34 миллиардов рублей.
Между тем перейти к такому страхованию станет возможным только в 2020-2022 годах. Работодатели выступили за эту инициативу.
Комментарии
нужно отчислять только 1% с фонда зарплаты Работодатели выступили за эту инициативу.
а чего-бы работодателям быть против, будут начислять работягам на 1% меньше
Почему бы не ввести прогрессивный налог? До 100000 рублей 13%, а там по нарастающей. Даже партийные и комсомольские взносы платились по прогрессивной шкале. Бюджет в несколько раз увеличится и будет на все средств хватать.
Почему бы не ввести прогрессивный налог? До 100000 рублей 13%, а там по нарастающей
правящий класс будет против - "каждый должен нести свой чемодан"(с)
Все логично - правительство не в состоянии организовать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, игнорируя указания Президента, а отвечать за бездеятельность должно безропотное население...